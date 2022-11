Hamarosan jön a vállalkozói kamatstop

November közepétől életbe lép a vállalkozói kamatstop - jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A szankciós infláció káros hatásait ellensúlyozó támogatás 60 ezer magyar vállalkozásnak jelent segítséget, amelyek összesen 80 milliárd forintos tehertől szabadulnak meg a kormányzati segítségnek köszönhetően.

A kormány amellett, hogy a családokat és az időseket védi az áremelkedésektől, a vállalkozások és a munkahelyek védelme érdekében is több döntést hozott - jelentette be Szentkirályi Alexandra. A kormány közösségi oldalán elérhető videóban a kormányszóvivő emlékeztetett, hogy a brüsszeli szankciók nagyon sok bajt okoznak, hiszen elszabadultak miattuk az energiaárak, és elszabadult az infláció.

„Látjuk, hogy ez tönkreteszi az európai és a magyar gazdaságot, mert egyre nagyobb terhet rak a vállalkozásokra is. A szankciók miatt jelentősen nőnek a vállalkozások energia-, beszerzési- és szállítási költségei, és sok vállalkozásnak okoz problémát az is, hogy a szankciós infláció miatt drágulnak a hitelek, így jelentősen emelkednek a törlesztőrészleteik" - magyarázta, hozzátéve: a cégek védelme érdekében egy újabb rendkívüli intézkedést, vállalkozói kamatstopot vezeti be a kormány, amely november közepétől lép életbe.

A kamatstoppal azokat a hazai kis és középvállalkozásokat segítik, amelyeknek változó kamatozású, államilag nem támogatott, forint alapú banki kölcsöne van. Az intézkedés összesen 60 ezer magyar vállalkozást érint és mintegy kétezer milliárd forint hitelállományt.

Mivel a kamatstop a tervek szerint jövő év június végéig lesz érvényben, az érintett vállalkozások nyolc hónapon át fizethetik az alacsonyabb törlesztőrészletet - emelte ki a kormányszóvivő, aki szerint egy cégnek átlagosan másfél-két millió forinttal, a kkv szektornak pedig összesen 80 milliárd forinttal csökkentik a terheit.

„A kamatstop csak az egyik segítség, de nem a megoldás a mostani szankciós válságban. A valódi megoldás a kormány szerint az lenne, ha a káros szankciók helyett a béke rendezése felé mozdulna el az európai politika" - fűzte hozzá Szentkirályi Alexandra, aki emlékeztetett arra is, hogy a most zajló nemzeti konzultációban minden magyar ember véleményét várják a szankciókról.