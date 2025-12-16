Figyelmeztetnek a meteorológusok: ónos eső is eshet szerdán
2025. december 16. kedd 19:30
Az ország nagyobb részén továbbra is borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható.
Szitálás, ónos szitálás holnap kora délelőttig szinte bárhol előfordulhat, majd szerda napközben gyenge eső, helyenként akár ónos eső is kialakulhat.
A déli, délkeleti szelet szerda hajnalig az Észak-Dunántúlon élénk, ma időnként akár erős lökések is kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +2 fok között változik, de néhol hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 1 és 6 fok között alakul, néhol ennél egy-két fokkal magasabb értéket is mérhetünk.
MTI
