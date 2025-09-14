Esőt, lehűlést hozó újabb front érkezik a héten, aztán ismét jön egy fordulat

A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet, de a hét második felében csökken a csapadék esélye és ismét melegedés kezdődik, a hét végén már jellemzően derült idő várható 30 Celsius-fok körüli csúcsértékekkel.

Hétfőn a pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek.

Az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék.

A délnyugatira forduló szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között valószínű.

Kedden északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, így erősen megnövekszik a felhőzet, és összességében több helyen is kialakulhat zápor, zivatar.

Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik.

Hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsérték 18 és 28 fok között valószínű; az északnyugati országrészben lesz hűvösebb, a délkeleti határ mentén melegebb.

Szerdán általában felhőátvonulásokra kell számítani, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég. Helyenként gyenge zápor előfordulhat.

Nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések az északnyugati szelet.

A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul - az Északi-középhegység északi oldalán hidegebb lesz -, míg délután 19-24 fok valószínű.

Csütörtökön változóan, napközben időszakosan erősen felhős idő várható, északnyugaton, északon néhol gyenge eső előfordulhat.

A nyugati, északnyugati szél többfelé élénk, erős lehet.

A minimum többnyire 9-16, a maximum 20-27 fok között valószínű.

Pénteken a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan napos időre lehet készülni, de északkeleten több gomolyfelhő képződik, és ott egy-egy gyenge zápor nem kizárt.

A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad.

Hajnalban 10-16, délután 23-29 fok várható.

Szombaton a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég. A déli szél megélénkülhet.

A minimum-hőmérséklet 10 és 17, a maximum-hőmérséklet 24 és 29 fok között alakulhat.

Vasárnap a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, de északnyugaton lehetnek felhősebb tájak is.

Csapadék nem valószínű, a déli, délkeleti szél megélénkül.

A minimum-hőmérséklet 12 és 18, a maximum-hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz.