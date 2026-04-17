Eldőlt, mikor kerül sor az Országgyűlés alakuló ülésére
2026. április 17. péntek 13:21
Nagy országos rendezvényt szervez a Tisza Párt az új Országgyűlés alakuló ülésére a Parlament előtti Kossuth térre - jelentette be az országgyűlési választáson nyertes párt elnöke, miniszterelnök-jelölte pénteken, Budapesten. Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, május 9-én legyen az alakuló ülés, azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak jönni a Parlament előtti rendezvényre.
A politikus közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament és aznap tegyen esküt. Erre 1990 óta nem volt példa - jegyezte meg, hozzátéve, javaslatait elfogadták a frakciók.
Magyar Péter kitért arra, az egyeztetésen részt vevő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után legkésőbb kedden hallgassák meg a bizottságok a minisztereket. Nem szeretnének egy olyan interregnumot, amikor az Orbán-kormányban Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt - mondta.
A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy visszatér az az időszak, amikor érdemi szakmai politikai viták lesznek az Országgyűlésben.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Eldőlt, mikor kerül sor az...
- A Vadásztanya is már csak emlék,...
- KSH: átlépte a 725 ezret a magyarok...
- Több száz gyorshajtót kapcsoltak le...
- Három szúrással végzett áldozatával a...
- Magyar Péter: marad az üzemanyagoknál...
- Hatalmas károkat okoztak a...
- Ön is kaphat hamarosan egy szép...
- Ha tűzoltónak állna Baranyában, itt a...
- Fényjelzéseket leadva mentette meg...