Eldőlt, mikor kerül sor az Országgyűlés alakuló ülésére

Nagy országos rendezvényt szervez a Tisza Párt az új Országgyűlés alakuló ülésére a Parlament előtti Kossuth térre - jelentette be az országgyűlési választáson nyertes párt elnöke, miniszterelnök-jelölte pénteken, Budapesten. Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, május 9-én legyen az alakuló ülés, azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak jönni a Parlament előtti rendezvényre.

A politikus közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament és aznap tegyen esküt. Erre 1990 óta nem volt példa - jegyezte meg, hozzátéve, javaslatait elfogadták a frakciók.

Magyar Péter kitért arra, az egyeztetésen részt vevő Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után legkésőbb kedden hallgassák meg a bizottságok a minisztereket. Nem szeretnének egy olyan interregnumot, amikor az Orbán-kormányban Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt - mondta.

A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy visszatér az az időszak, amikor érdemi szakmai politikai viták lesznek az Országgyűlésben.