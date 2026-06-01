Javul az idő, napsütésre, 27 fokra is számíthatunk

Éjjel a Dunántúlon és a többfelé a középső országrészben kiderül az ég.

Keleten még maradhatnak felhős tájak, de kedd délelőtt ott is csökken a felhőzet, így holnap napos időre számíthatunk gomoly-, és nyugaton fátyolfelhőkkel.

Ma többfelé - estétől egyre inkább keleten - valószínű eső, zápor, zivatar, a keleti országrészben felhőszakadás is lehet.

Kedden legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol csapadék. Ma az északnyugati, nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős lökések.

Kedden legfeljebb csak helyenként lehetnek élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 23 és 29 fok között alakul.