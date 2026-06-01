Javul az idő, napsütésre, 27 fokra is számíthatunk
2026. június 01. hétfő 19:30
Éjjel a Dunántúlon és a többfelé a középső országrészben kiderül az ég.
Keleten még maradhatnak felhős tájak, de kedd délelőtt ott is csökken a felhőzet, így holnap napos időre számíthatunk gomoly-, és nyugaton fátyolfelhőkkel.
Ma többfelé - estétől egyre inkább keleten - valószínű eső, zápor, zivatar, a keleti országrészben felhőszakadás is lehet.
Kedden legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol csapadék. Ma az északnyugati, nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős lökések.
Kedden legfeljebb csak helyenként lehetnek élénk széllökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 23 és 29 fok között alakul.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Javul az idő, napsütésre, 27 fokra is...
- Felszálláshoz készülődő autóst...
- Összeütközött két autó, teljes útzár...
- Pécsett is kinyíltak a szertárkapuk a...
- Kizárta a lakásból édesapját egy...
- Hargitai János: Baranya egyetlen...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...
- Újabb éttermet nyit Pécsett a...
- Magyar Péter bejelentette, hogyan...
- Gulyás Gergely: döntést hozott a...