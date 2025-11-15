Egyhetes rendőrségi razzia kezdődik hétfőtől az utakon
2025. november 15. szombat 07:08
Elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzése terjed ki az az országos közlekedésbiztonsági akció, amely hétfőn kezdődik a közutakon - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon.
A közlemény alapján ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség november 17. és 23. között Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi.
A ROADPOL Truck & Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják - áll a közleményben.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Tajt részeg forgalmista miatt állt le...
- Jól halad Magyarország tengeri...
- Már a Föld felé tartanak az év...
- Egyhetes rendőrségi razzia kezdődik...
- Új elektromos buszok érkeznek egy...
- Jó, ha tudjuk: így etessük télen az...
- Volt egyszer egy Aranykacsa: hét...
- A pécsi látványosságok egy része...
- Évtizedek óta hűségesen szolgáló...
- Pénteken nyit a pécsi jégpálya,...