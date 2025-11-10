Negyven százalékkal is csökkenhet egyes élelmiszerek ára
2025. november 10. hétfő 13:27
A kormány kiegészíti az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán közzétett videóban.
Zsigó Róbert közlése szerint december elsejétől a marha-fehérpecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt mellett a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébiételt tudják majd olcsóban megvásárolni - tette hozzá.
Mint mondta, lesz olyan termék, amelynek akár 40 százalékkal csökkenhet az ára, hiszen jelenleg 90 százalékos árréssel értékesítik, ami a politikus szerint elfogadhatatlan. "Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így" - jegyezte meg.
Hozzátette: az árréscsökkentés február 28-ig érvényben marad.
MTI
