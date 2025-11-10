Csaknem húsz éve volt utoljára havas az ünnep Baranyában - Vajon idén esik majd a hó?

Sokan már találgatják, havas lehet-e majd a karácsony - nos, ezt kristálygömb nélkül egyelőre nehéz lenne megmondani, a statisztika viszont azt sugallja, ne számítsunk erre.



Utoljára tizennyolc éve, 2007-ben borította összefüggő hótakaró az országot karácsonykor, az utóbbi száz évben mindössze pedig néhányszor esett megmaradó hó az ünnepnapok alatt.

Pécsett összesen tízszer, amivel a város országos csúcstartó.

Főképp az idősebbek karácsonyi élménybeszámolóiban köszönnek vissza gyakran az olyan mondatok, hogy „akkor még nagy hó volt és kőkemény fagy". Az adatsorokat böngészve azonban kiderül, az emlékezet ezúttal is sok mindent megszépít, s valójában már évtizedekkel ezelőtt sem volt gyakori, hogy az év végi ünnepek környékén essen a hó . Sőt, az utóbbi száz évet tekintve sem.

Pécs ebből a szempontból csúcstartó, méghozzá több vonatkozásban is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint 1915 óta az ország nagyvárosai közül itt volt a legtöbbször, összesen tízszer abszolút fehér (ami azt jelenti, hogy 25-én és 26-án is esett megmaradó hó) a karácsony . Pécset Debrecen és Budapest követi kilenc-kilenc alkalommal, de például Debrecenben mindössze ötször fordult elő ilyen.



Pécs a másik rekordot azzal tartja, hogy itt esett a legtöbb hó karácsonykor , igaz, éppenséggel ez se ma volt, hanem 1918-ban . Akkor szenteste és a következő két napon 35, 7 milliméter csapadék hullott, méghozzá hó formájában, csaknem annyi, mint máskor egy átlagos decemberben.



Pécsett egyébként, ha nem a teljes karácsonyi időszakot, hanem azon belül csak egy-egy napot vizsgálunk, összesen csaknem harminc olyan évet jegyeztek fel, amikor előfordult hóesés az ünnepeken.

A leggyakrabban a múlt század első felében volt erre példa, s ahogy közelítünk a mához, egyre kevesebbszer. Legutóbb 2007-ben, előtte 1997-ben fordult elő, hogy összefüggő hótakaró alakult ki karácsonykor az országban, s így Pécsett is.

Képünkön: a behavazott Pécs 2007 karácsonyán.

