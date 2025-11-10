Lesz minden a héten: sűrű köd, napsütés, visszatérnak a hajnali fagyok

A héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban: az éjszaka képződő köd és rétegfelhőzet többfelé megmaradhat napközben is, itt szitálás és kisebb eső is előfordulhat, míg ott, ahol a köd, rétegfelhőzet feloszlik, napos idő várható. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol kisüt a nap, 11 és 15 Celsius-fok között valószínű. A hét végén feltámad a szél és megszűnik a köd - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a sűrű köd csak lassan oszlik fel, valamint a rétegfelhőzet szakadozik, gomolyosodik, és a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A keleti, délkeleti határszélen tartósan borult időre van kilátás, itt gyenge eső is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

A maximum-hőmérséklet általában 10 és 14 fok között várható.

Keddre virradóra nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződése, illetve terjeszkedése valószínű. Napközben ezek helyenként csak lassan zsugorodnak, másutt oszladozásukat alapvetően napos idő követi. Legfeljebb a köddel, rétegfelhőzettel borított tájakon fordulhat elő szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a csúcsérték 9 és 15 fok között várható.



Szerdára virradóra nagy területen terjeszkedik, illetve újraképződik a köd, valamint a rétegfelhőzet, ezek egy része napközben is tartósan megmaradhat.

Másutt a látási viszonyok javulását követően kisüthet a nap.

A tartósan borult tájakon szitálás, emellett néhol kisebb eső előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

A minimum hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6 és, 10, míg ott, ahol kisüt a nap, 11 és 15 fok között valószínű.

Csütörtökre virradóra ismét nagy területen újraképződik, illetve terjeszkedik a köd, és a rétegfelhőzet, amelyek egy része napközben is makacsul tarthatja magát.

Másutt zsugorodásukat, oszladozásukat követően naposra fordul az idő, erre nagyobb esély a déli tájakon van. Legfeljebb a tartósan borult, ködös tájakon lehet szitálás. A délies szél inkább csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg néhol.

A minimum mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul. A maximum a tartósan borult, párás területeken 6 és 10, míg ott, ahol naposra fordul az idő, 11 és 16 fok között valószínű.

Péntekre virradóra az ismét terjeszkedő, illetve újraképződő köd, rétegfelhőzet napközbeni zsugorodását, oszladozását napos idő követi.

Tartósabban borult, párás helyek elsősorban az Északi-középhegység térségében maradhatnak és legfeljebb a borongós vidékeken fordulhat elő szitálás.

A délies szél a Dunántúlon többfelé megélénkül. Hajnalban mínusz 2 és plusz 7, délután a napos területeken 11 és 18, míg a tartósan borult, párás tájakon 6 és 10 fok között valószínű.



Szombatra virradóra ismét kissé terjeszkedhet a rétegfelhőzet, illetve a köd, amelyek döntően feloszlanak, ezt követően pedig gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás napsütéssel.

A csapadék esélye kicsi. A jellemzően délnyugati, déli irányú szél megélénkül, helyenként meg is erősödik.

Hajnalban mínusz 2 és plusz 8, délután 10 és 19 fokra van kilátás.

Vasárnap erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, helyenként eső, zápor is előfordulhat. A jellemzően délies irányú szelet helyenként élénk, erős lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 9, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 16 fok között várható.

