Harmincöt migránst tartóztattak fel hétvégén
2025. november 10. hétfő 07:39
Harmincöt határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton hat, vasárnap 27 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.
Az ország belsejében kettő határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 79 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - október 27-től november 2-ig - a feltartóztatottak száma 83 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében 19 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
MTI
