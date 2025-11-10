Egyelőre nem nyitott ki a pécsi jégpálya, csúszik a szezon

A Pécs Városi Műjégpálya nyitására egy darabig még várnunk kell, számolt be róla a pécsi jégpálya Facebook-oldala.

Azt írták, a s"zezon végén úgy búcsúztunk, hogy találkozunk kb. 8 hónap múlva. Ez volt március 5-én. Nem nehéz kiszámolni sem, illetve csak visszaemlékezni a visszajáróknak, hogy bizony ilyen tájt szoktak jönni az első hírek a lehetséges nyitásról. Annyit elárulhatunk, ha az időjárás hozta volna az ilyenkor szokásos celsiusokat, már kinyitott volna a pálya és a múlt hétvégén már újra lehetett volna csúszni a pécsi műjégen is. De, ahogy a mondás is tartja ember tervez, Isten végez, így ez még nem történhetett meg.

Viszont, hogy valami biztatót is mondjunk, mostantól már érdemes figyelni az oldalunka újra, mert nagyon-nagyon közeleg a ténylegesen várható nyitás időpontja.

Amint van hivatalos információnk, azonnal közzé fogjuk tenni!!!"