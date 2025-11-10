Új életre kel a Széchenyi téren az időjárásjelző házikó, elkezdődnek a munkálatok

Egy különleges századfordulós pécsi építmény, amely egyszerre volt tudományos eszköz, városi dísz és közösségi szimbólum, most új életre kel. A Mecsek Egyesület jubileuma apropóján a Széchenyi téri időjárásjelző pavilon méltó felújításon esik át - tisztelet a múltnak, ajándék a jövőnek.

A Pécs városképéhez és történelméhez szorosan kötődő időjárásjelző pavilon 2026 tavaszára teljes körű felújításon esik át - a munkálatok a napokban kezdődnek.

A gótikus stílusú, horganylemezből készült építmény a Mecsek Egyesület kezdeményezésére 1901-ben épült, és azóta is különleges színfoltja a pécsi Széchenyi térnek. A restaurálás a szervezet közelgő, 135. jubileuma alkalmából valósul meg, méltó módon tisztelegve a civil összefogással létrehozott városi érték előtt.



Egyedülálló örökség - nemcsak helyi kuriózum



A meteorológiai házikó nem csupán technikatörténeti emlék: hasonló építmények a századfordulón több európai városban is megjelentek, ám mára alig maradt fenn eredeti formájukban.

A pécsi pavilon e tekintetben valódi ritkaság: az eredeti szobrászati és bádogos munkák, a műszaki kialakítás, valamint az építészeti stílus egyaránt értékessé teszik. A barométerrel, hőmérővel és higrométerrel felszerelt objektum a 20. század nagy részében tényleges mérési funkciót töltött be, és városi találkozópontként is szolgált.



Közösségi összefogásból született, értékmegőrző szándékkal újul meg



A pavilon története a pécsi civil kurázsi egyik szép példája. Kiss József, a Mecsek Egyesület alapító tagja és titkára 1901-ben kezdeményezte az építést, amelyhez pécsi gyárosokat, kézműves mestereket és adakozó polgárokat is sikerült megnyernie.

A kivitelezésben olyan nevek vettek részt, mint Károlyi Emil tervező, Csukás Zoltán bádogosmester, valamint Schönwald Imre órás és ékszerész, aki a műszereket biztosította.



Az építmény állapota az utóbbi években jelentősen leromlott: a szerkezet mára statikailag is kockázatossá vált. A felújítás célja nem pusztán a műszaki megőrzés, hanem a kulturális örökség és városi identitás újraértelmezése is.



A felújítás menete: új váz, régi forma



2025. november: a pavilont leszerelik a Széchenyi téren található talapzatról,

2025-26 telén: a szerkezetet műhelyben újítják fel, megerősített acélvázzal,

2026. április: az építmény az eredeti formájában kerül vissza a helyére.

A felújított pavilon nemcsak a múlt emlékeit őrzi meg, hanem a jövő generációk számára is élhető, biztonságos és látványos városi elemmé válik. A Mecsek Egyesület ezzel a gesztussal is szeretné hangsúlyozni: a városi értékek megőrzése közös ügyünk, amely méltán ébreszthet büszkeséget Pécsett - és azon túl is.