Megszűnik a csapadék, hideg reggelre ébredünk

2025. december 25. csütörtök 19:30
Északkelet felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, majd éjszaka átmenetileg nagyobb területen ki is derül az ég, de a délnyugati tájakon még ekkor is sok lesz a felhő.
A gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék egyre inkább délnyugatra helyeződik, majd hajnaltól mindenütt száraz idő valószínű.
Holnap a délnyugati, déli, majd egyre inkább az északkeleti tájakon is előfordulnak borongósabb körzetek, másutt azonban nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható. M
a északkeleten és délnyugaton lehet helyenként élénk, néhol erős a keleties szél, mely holnap nyugatiasra fordul, és inkább csak a magasabban fekvő részeken kísérhetik élénk széllökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és +2 fok között várható, de a szélcsendes, sokáig derült északkeleti tájakon -10 fok közelébe is hűlhet a levegő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul.
