Jól járhatnak azok az autósok, akik lecserélik a biztosításukat

Megkezdődött a 2025-ös kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést - közölte a Netrisk biztosításközvetítő kedden az MTI-vel.

A kampány mintegy 750 ezer gépjárművet érint, amiből 400 ezer személygépjármű. Az év hátrelévő 2 hónapjában pedig több mint 1 millió gépjármű kötelező biztosítását válthatja le a lakosság - derült ki a Netrisk összefoglalójából.



A novemberben megkötött új kötelező biztosítások átlagdíja jellemzően alacsonyabb az év többi hónapjához viszonyítva, ez köszönhető egyebek mellett annak, hogy az ilyenkor kgfb-t váltók között nagyobb arányban idősebb, így alacsonyabb értékű autókról van szó, valamint sok sofőr a bonus-malus kedvezményrendszerben magas kategóriába tartozik.

"Az idei kampány különleges lesz, hiszen az elmúlt pár hónapban csökkentek a kötelező biztosítások díjai, 2025. január és október között a személygépkocsik esetében ez 54 600 forint volt, ami éves szinten közel 4 százalékos csökkenést jelent. Így akkor is érdemes lesz kalkulálniuk az érintett autósoknak, ha a jövő évi díjértesítő alapján egyébként nem vagy alig emelkedne a biztosítási díjuk, mert a kedvező piaci feltételek mellett akár további megtakarítást is elérhetnek. A várakozások alapján egyébként valamivel 33 ezer forint alatt lehetnek majd az átlagdíjak" - mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

A közlemény szerint 2024 harmadik negyedévében a kötelező biztosítások átlagdíja a hivatalos jegybanki adatok szerint megközelítette az 58 ezer forintot, ehhez képest a Netrisknél tavaly novemberben kötelezőt váltó autósok 33 500 forintos átlagdíjjal kötötték meg az új szerződésüket.



A szakember utalt arra, hogy a bonus-malus rendszer "két vége", vagyis a B10-es és M4-es között akár hatszoros lehet a különbség. Ebből is látható, hogy mennyire fontos a balesetmentes múlt.

Hozzátette azt is, érdemes minden érintett autósnak megnéznie a biztosítók kínálatát. A múlt évi kampányban ugyanis a kötelezőt váltó autósok átlagosan 18 ezer forintot takaríthattak meg a lépéssel.

Besnyő Márton a közleményben elmondta, hogy egyre öregebb a magyarországi személyautó-park, lényegében a kétezres évek közepe óta fokozatosan emelkedik az átlagéletkor: a múlt évben átlépte a 16 évet. Közben az autók száma is emelkedő pályán van, a múlt év végén megközelítette a 4,3 milliót, szemben az öt évvel korábbi 3,8 milliós állománnyal. A kötelező felelősségbiztosítási piac bruttó díjbevétele pedig a múlt évben meghaladta a 346 milliárd forintot, 2019-ben ugyanaz az összeg 230 milliárd forintot tett ki.