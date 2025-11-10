Szikével támadt egy férfi egy másikra Pécsett
2025. november 10. hétfő 15:24
Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoznak a pécsi rendőrök.
November 7-én este Pécsett, a Komlói úton előzetes szóváltást követően egy 50 éves férfi a nála lévő szikével megvágta egy másik férfi nyakát.
A 37 éves férfi és 26 éves felesége válaszképpen az időközben hozzájuk kerülő szikével, illetve botokkal és sörösüveggel bántalmazták az idősebb férfit, aki nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.
Az összetűzés másik két tagja az eset során könnyebben sérült.
A rendőrök mindhármukat kihallgatták, felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság.
A házaspárt őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Negyven százalékkal is csökkenhet...
- Egyelőre nem nyitott ki a pécsi...
- Több mint fél évszázada kezdték...
- Szikével támadt egy férfi egy másikra...
- Októberben 161 földmozgást...
- Csaknem húsz éve volt utoljára havas...
- Lesz minden a héten: sűrű köd,...
- Új életre kel a Széchenyi téren az...
- Harmincöt migránst tartóztattak fel...
- Zsákszámra önthetjük a palackokat az...