Szikével támadt egy férfi egy másikra Pécsett

Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoznak a pécsi rendőrök.

November 7-én este Pécsett, a Komlói úton előzetes szóváltást követően egy 50 éves férfi a nála lévő szikével megvágta egy másik férfi nyakát.

A 37 éves férfi és 26 éves felesége válaszképpen az időközben hozzájuk kerülő szikével, illetve botokkal és sörösüveggel bántalmazták az idősebb férfit, aki nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.

Az összetűzés másik két tagja az eset során könnyebben sérült.

A rendőrök mindhármukat kihallgatták, felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság.

A házaspárt őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

