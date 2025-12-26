Lángolt egy autó Pécsett, mentőre is szükség volt

Tűz ütött ki Pécsen, az Edison utcában, ahol egy autószerelő-műhely előtt felgyulladt egy személyautó csütörtökön este.

A jármű belseje teljesen kiégett, a vármegyeszékhely hivatalos tűzoltói több vízsugárral oltották el a lángokat

, majd kiszellőztették a füsttel megtelt műhelyt és visszahűtötték a felhevült járművet. Ezt követően hőkamerával is átvizsgálták a területet.

Az égő autó mellett ketten tartózkodtak, hozzájuk mentő is érkezett.