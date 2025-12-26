Lángolt egy autó Pécsett, mentőre is szükség volt
2025. december 26. péntek 09:02
Tűz ütött ki Pécsen, az Edison utcában, ahol egy autószerelő-műhely előtt felgyulladt egy személyautó csütörtökön este.
A jármű belseje teljesen kiégett, a vármegyeszékhely hivatalos tűzoltói több vízsugárral oltották el a lángokat
, majd kiszellőztették a füsttel megtelt műhelyt és visszahűtötték a felhevült járművet. Ezt követően hőkamerával is átvizsgálták a területet.
Az égő autó mellett ketten tartózkodtak, hozzájuk mentő is érkezett.
Forrás: Katasztrófavédelem
