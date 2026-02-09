Vádat emeltek a Pécs Pride szervezője ellen, pénzbüntivel megúszhatja

A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozta azon pécsi férfi ellen, aki tiltó rendőrségi határozat és Kúriai döntés ellenére szervezett meg egy pécsi nyilvános gyűlést.



A vádirat szerint a férfi 2025 szeptemberében ügyfélkapun bejelentést tett a Pécsi

Rendőrkapitányságra, mely szerint 2025. október 4. napján Pécsett vonulásos gyűlést,

Pécs-Pride elnevezéssel kíván szervezni kb. ezer fő részvételével.



A rendezvény - a gyülekezési jogról szóló törvény alapján - gyűlésnek minősül, mivel

közügyben való véleménynyilvánításra irányult és ahhoz bárki csatlakozhatott.



A Pécsi Rendőrkapitányság, mint gyülekezési hatóság 2025. szeptember 5. napján

határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően.



A vádlott a rendőrség határozata ellen a Kúriához keresetet nyújtott be, melyben kérte a megtiltó határozat hatályon kívül helyezését.



A Kúria a férfi keresetét 2025. szeptember 14. napján elutasította.



A vádlott ennek ellenére a jogerős tiltás időpontjától kezdve egészen 2025. október 4.

napjáig a betiltott gyűlés megtartásáig, folytatta a felhívást különböző sajtóorgánumokon keresztül arra vonatkozóan, hogy a rendezvény mindenképpen - a tiltás ellenére is - megtartásra kerül, és felhívta az emberek figyelmét arra, hogy azon minél nagyobb létszámban vegyenek részt.



A szervező a tiltás ellenére folytatta szervezői tevékenységét, melynek eredményeképpen a gyűlés megtartására 2025. október 4. napján Pécsett sor került.



A Pécsi Járási Ügyészség - mint jogalkalmazó - a férfit, mint szervezőt egyesülési és

gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pécsi Járásbírósághoz

benyújtott vádiratában.



Az ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével

büntetővégzéssel pénzbüntetést szabjon ki.

Képünk illusztráció, archív felvétel.