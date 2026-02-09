Vádat emeltek a Pécs Pride szervezője ellen, pénzbüntivel megúszhatja
2026. február 09. hétfő 15:01
A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozta azon pécsi férfi ellen, aki tiltó rendőrségi határozat és Kúriai döntés ellenére szervezett meg egy pécsi nyilvános gyűlést.
A vádirat szerint a férfi 2025 szeptemberében ügyfélkapun bejelentést tett a Pécsi
Rendőrkapitányságra, mely szerint 2025. október 4. napján Pécsett vonulásos gyűlést,
Pécs-Pride elnevezéssel kíván szervezni kb. ezer fő részvételével.
A rendezvény - a gyülekezési jogról szóló törvény alapján - gyűlésnek minősül, mivel
közügyben való véleménynyilvánításra irányult és ahhoz bárki csatlakozhatott.
A Pécsi Rendőrkapitányság, mint gyülekezési hatóság 2025. szeptember 5. napján
határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően.
A vádlott a rendőrség határozata ellen a Kúriához keresetet nyújtott be, melyben kérte a megtiltó határozat hatályon kívül helyezését.
A Kúria a férfi keresetét 2025. szeptember 14. napján elutasította.
A vádlott ennek ellenére a jogerős tiltás időpontjától kezdve egészen 2025. október 4.
napjáig a betiltott gyűlés megtartásáig, folytatta a felhívást különböző sajtóorgánumokon keresztül arra vonatkozóan, hogy a rendezvény mindenképpen - a tiltás ellenére is - megtartásra kerül, és felhívta az emberek figyelmét arra, hogy azon minél nagyobb létszámban vegyenek részt.
A szervező a tiltás ellenére folytatta szervezői tevékenységét, melynek eredményeképpen a gyűlés megtartására 2025. október 4. napján Pécsett sor került.
A Pécsi Járási Ügyészség - mint jogalkalmazó - a férfit, mint szervezőt egyesülési és
gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pécsi Járásbírósághoz
benyújtott vádiratában.
Az ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével
büntetővégzéssel pénzbüntetést szabjon ki.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Vádat emeltek a Pécs Pride szervezője...
- Több mint félmillió forintot kapnak...
- Orbán Viktor: nem lesz itt brüsszeli...
- Hatcsöcsű, Junoszty, Százéves: nagyon...
- Elkezdődött az országos rendőrségi...
- Huszonöt határsértő ellen intézkedtek...
- A fecskék fele eltűnt Magyarországról...
- Így vonultak a busók Mohácson...
- Már csak pár hétig virít ez a ritka...
- Két baranyai rendőr háromszor is...