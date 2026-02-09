Két baranyai rendőr háromszor is újraélesztette egy betörő idős áldozatát

Életet mentettek a rendőrök egy gödrei helyszíneléskor, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője dicséretben és pénzjutalomban részesítette őket.

A gödrei ház udvarán találkozott szembe a betörő a nyugdíjas tulajdonossal, a megzavart tettes visszaadta a zsákmányt és elmenekült.

Miközben a rendőr-főkapitányság bűnügyi helyszínelői nekiláttak munkájuknak, az idős - valószínűleg az átéltek hatására - rosszul lett. A szemle félbeszakadt, a rendőrök rohantak segíteni a 73 éves férfin. Kommunikálni már nem tudtak vele, légzése egyre szaporább lett, aztán hirtelen leállt.

A Police Medic képzésben részesült Járányi Norbert zászlós, valamint Tumpek György zászlós egymást váltva nyomták a mellkast, miközben vonalban voltak a mentőkkel. Kiérkezésükig két további, sikeres reanimálást végeztek: a bácsi magához tért, egyenetlen légzése azonban megint leállt, magához tért, majd ismét leállt - ám a kollégák nem adták fel. A mentők végül stabilizálták az állapotát, majd kórházba vitték.

Az életmentéssel egyidőben a komlói rendőrök - a férfitől kapott személyleírás alapján - elfogták a tettest, akiről kiderült, hogy egy nappal korábban egy másik helyre is betört, ahol több százezer forintos rongálási kárt okozott, valamint a két lopási kísérlete előtt néhány nappal zaklatás miatt eljárás indult ellene. A bíróság azóta letartóztatta.

Dr. Szijártó István r. dandártábornok, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kiemelkedő szakmai munkája, valamint a 2026. január 20-án végrehajtott életmentő tevékenysége elismeréseként dicséretben és pénzjutalomban részesítette Járányi Norbert r. zászlóst, a Bűnügyi Technikai Osztály nyomozóját és Tumpek György r. zászlós, technikust.