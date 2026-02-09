Elkezdődött az országos rendőrségi razzia az utakon
2026. február 09. hétfő 15:46
A rendőrség 2026. február 9-15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart.
Az országos akció középpontjában az ittas és bódult járművezetők kiszűrése áll, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel.
MTI
