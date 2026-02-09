Visszaesik a hőmérséklet, hűvös napunk lesz kedden
2026. február 09. hétfő 19:30
Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, kedden főként a szelesebb tájakon szakadozhat jobban a felhőzet.
Estétől kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék, főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is.
Hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit holnap néhol erős lökések is kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 8 fok között várható.
MTI
