Visszaesik a hőmérséklet, hűvös napunk lesz kedden

Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, kedden főként a szelesebb tájakon szakadozhat jobban a felhőzet.

Estétől kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék, főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is.

Hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit holnap néhol erős lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 8 fok között várható.