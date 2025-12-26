Napsütésre is számíthatunk szombaton, majd feltámad a szél
2025. december 26. péntek 17:18
Szombaton nagyobbrészt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, majd az esti, késő esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik.
Csapadéknak kicsi az esélye.
Holnap estig inkább csak északnyugaton és északkeleten élénkülhet meg kevés helyen a nyugati, északnyugati szél, azonban az érkező front mentén már erős lökések is előfordulhatnak északnyugati, északi irányból.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Napsütésre is számíthatunk szombaton,...
- Pécsre, Mohácsra, Villányba is...
- Mutatjuk, milyen idő várható az év...
- Másfél hónapig változik a pécsi IC-k...
- Hétmilliárdot kaszálhatunk a...
- Lángolt egy autó Pécsett, mentőre is...
- A vevők dobták össze egy idős...
- Egy kis múltidézés: így ünnepelték...
- Elviszik a város elől a Mediterránt?
- Mediterrán: kijött a napra az N-Joy