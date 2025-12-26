Pécsre, Mohácsra, Villányba is ellátogat januárban a MÁV fénymozdonya

A Fény Szili mellett idén a dízelvonalak mentén élők számára is kedveskedik a MÁV, egy Bz motorkocsit díszítenek ünnepi fényekbe. Januárban Baranyába is ellátogat a fénymozdony.

A Bzmot sorozatot a MÁV Csehszlovákiában a studenkai vagongyárában gyártatta az 1980-as években.

Könnyű vasúti mellékvonali motorvonat, a vasúti mellékvonali közlekedés fő járműtípusa Magyarországon.

Elterjedt becenevei a „kis piros", valamint a „bézé". Sorozatjelében a B a másodosztályú utasteret, a z kéttengelyes mivoltát jelöli, a mot pedig a motorkocsira utal.

Összesen 205 darab készült belőlük, a sorozat pár darabját modernizálva születtek meg az InterPicik.

Idén nem csak a fővonalakon van lehetőség fényvonatokkal utazni a Fény Bz-nek is hála.

A motorkocsi szinte az ország összes régiójában tiszteletét teszi, így Baranyában is látható lesz.

január 5.:

A délutáni műszak 15:36-kor kezdődik Pécsről Mohácsra. Mohács és Villány között ingázik: Mohácsról indul 17:05-kor és 19:50-kor, Villányból pedig 17:45-kor és 21:37-kor (ez utóbbi Magyarbólyba megy). A nap végén 21:51-kor Magyarbólyból Pécsre indul.

január 6.:

A vonat Pécs és Barcs között közlekedik. Pécsről indul: 4:48, 17:23 és 22:45-kor. Barcsról visszafelé: 6:22 és 19:38-kor.

január 7.:

Hajnalban 4:55-kor indul Barcsról Szentlőrincre. Délután Szentlőrinc és Sellye között ingázik: Szentlőrincről indul 7:05, 11:32, 13:32, 15:32, 17:32 és 19:32-kor. Sellyéről indul 10:40, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10 és 20:15-kor.

