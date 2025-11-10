Emléktáblát avattak a pécsi virológus, Jakab Ferenc professzor tiszteletére

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja november 10-én, tizenharmadik alkalommal tartotta hagyományos Szentágothai Napját, amely idén is a tudományos kiválóság, az együttműködés és a fiatal kutatók támogatásának jegyében zajlott. A program ezúttal különleges pillanattal indult, az intézet közössége emléktáblát avatott Prof. Dr. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem egykori rektorhelyettese, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója tiszteletére, aki tudományos munkásságával és személyes példájával maradandó nyomot hagyott a hazai és nemzetközi tudományos életben.

Az esemény ünnepélyes megnyitóján Prof. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Prof. Dr. Czéh Boldizsár, a Kutatóközpont elnöke köszöntötték a résztvevőket. Beszédeikben hangsúlyozták, hogy a Szentágothai János Kutatóközpont egyszerre őrzi névadója örökségét és teremt új lehetőségeket a tudományos utánpótlás számára.

Az idei ünnepség főelőadója Prof. Dr. Réthelyi János volt, aki „Genetikai, molekuláris és klinikai vizsgálatok pszichiátriai kórképekben" című előadásában a mentális betegségek komplex vizsgálatának molekuláris hátterét mutatta be, rávilágítva a genetikai adatok és klinikai megfigyelések integrálásának fontosságára.



A Szentágothai Nap keretében átadásra kerültek a Szentágothai-díjak, amelyekkel a Kutatóközpont kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó kutatóit ismerték el. A Szentágothai Díjat idén Dr. Gombos Katalin, a PTE Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézetének docense, a Szentágothai János Kutatóközpont Molekuláris Medicina Kutatócsoportjának vezetője vehette át.

Munkássága a nem-invazív genetikai diagnosztika és a reproduktív genetika területén nemzetközi szinten is jelentős. A Junior Szentágothai Díjat Dr. Tompa Márton, a Kutatóközpont Magyar Genomikai és Bioinformatikai Központjának kutatója kapta, aki a neuroonkológiai és transzlációs genetikai vizsgálatokban ért el kiemelkedő eredményeket, hozzájárulva a ritka idegrendszeri betegségek jobb megértéséhez és diagnosztikájához.



A fiatal kutatók támogatását a Szentágothai János Tehetségtámogató Program biztosítja, amelynek idei ösztöndíjasai Kőhegyi Bianka, Bruszt Nóra és Dr. Szarka Gergely éves szakmai beszámolójukban mutatták be kutatási előrehaladásukat. A program célja, hogy a 35 év alatti tehetséges kutatók számára szakmai és anyagi hátteret nyújtson, elősegítve, hogy a Pécsi Tudományegyetem és a Szentágothai Kutatóközpont továbbra is a tudományos kiválóság bázisa maradjon.



A Szentágothai Nap 2025 nem csupán egy tudományos esemény volt, hanem közösségi ünnep is, amely méltó módon kapcsolta össze az emlékezést és az inspirációt. A rendezvény megerősítette, hogy Pécsett ma is élénken jelen van Szentágothai János szellemisége: az a kutatói kíváncsiság, elhivatottság és tudásvágy, amely a tudomány igazi motorja, és amely a jövő generációit is inspirálja.