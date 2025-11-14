Évtizedek óta hűségesen szolgáló baranyai tűzoltók vehettek át elismeréseket

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából - októberhez hasonlóan e hónapban is - szolgálati jelet vehettek át azok a kollégáink, akik évtizedek óta, hosszú éveken át tartó hivatástudattal végzik munkájukat. Az elismeréseket Hallai Zsolt Péter tűzoltó ezredes, vármegyei igazgató adta át a hét baranyai tűzoltónak.

A díjazottak között vannak, akik több mint húsz éve erősítik a vármegye tűzoltóinak közösségét, de olyan is akad, aki harminc éve áll a bajbajutottak szolgálatában. Közös bennük az elhivatottság, a szakmai igényesség és az, hogy mindannyian példát mutatnak a fiatalabb generációk számára.

Dudás Zoltán címzetes tűzoltó zászlós 2005. november 1-je óta szolgál a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon, az „A" szolgálati csoport különlegesszer-kezelőjeként és műszaki megbízottjaként. Szakmai tudása és tapasztalata révén nemcsak a fiatalabb kollégák, hanem a tapasztalt tűzoltók is gyakran fordulnak hozzá tanácsért. Megbízhatósága, nyugodt természete és igényessége miatt az állomány egyik legstabilabb tagja, akire mindig lehet számítani.

Bakó József címzetes tűzoltó főtörzsőrmester 2005. november 1-jén kezdte pályáját a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon, majd 2019-ben került Komlóra, amikor megkezdte működését a Sásdi Katasztrófavédelmi Őrs. Beosztott tűzoltóként, az „A" szolgálati csoport központosaként megbízhatóan és lelkiismeretesen látja el feladatait. Jó csapatjátékos, mindig számítani lehet rá a mindennapokban és a bevetéseken egyaránt.

Jankó Gábor címzetes tűzoltó főtörzszászlós 1995. november 1-jén szerelt fel Komlón, és azóta is a város tűzoltóinak meghatározó tagja. Különlegesszer-kezelőként kiemelkedő szakmai felkészültséggel, kitartással és felelősséggel végzi munkáját. Mindig számíthatnak rá bajtársai - legyen szó beavatkozásról, sportversenyről vagy szakmai megmérettetésről. Csapatmunkában és szervezésben egyaránt erős, hozzáállása példamutató a fiatalabb tűzoltók számára is.

Sáfrány Attila tűzoltó őrnagy 1995. november 1-jén kezdte hivatásos szolgálatát a komlói tűzoltóságon, ahol közel két évtizeden át dolgozott elkötelezetten beosztott tűzoltóként. 2012. április 1-jén, a megyei főügyelet megalakulásakor műveletirányító referensként folytatta pályáját. Felsőfokú tanulmányai befejezése óta főügyeletesi, tiszti beosztásban látja el feladatait. Munkáját mindig szakmai igényesség, felelősségteljes hozzáállás és példamutató elhivatottság jellemzi.

Zsarkó Gábor címzetes tűzoltó főtörzsőrmester 2005-ben szerelt fel Pécsett, majd 2019-ben csatlakozott a Komlói HTP állományához. Gépjárművezetőként precízen és megbízhatóan dolgozik, munkáját lelkiismeret és elhivatottság jellemzi. Könnyen beilleszkedett új csoportjába, ahol hamar elnyerte kollégái bizalmát - nemcsak szakmai, hanem emberi hozzáállásával is.

Domokos Csaba címzetes tűzoltó zászlós 2005. november 1-jén, dédapja és nagyapja nyomdokaiba lépve kezdte meg hivatásos tűzoltói pályáját. 2012-ben a vízi veszélyesáru-szállítás ellenőrzését végző hajóellenőrzési szolgálatnál vállalt referensi feladatokat, majd hajóvezetői képesítést is szerzett. A Tűzmadár járőrhajón, elhivatottan és lelkiismeretesen végzi munkáját, gyakran hajóskapitányi feladatokat is ellát. Többször részt vett az augusztus 20-i fővárosi rendezvénybiztosítási feladatokban, szakmai tudása és hozzáállása példamutató.

Moszbacher Zoltán tűzoltó főhadnagy 2005-ben kezdte hivatásos szolgálatát gépjárművezetőként Pécsett, majd 2013-tól különlegesszer-kezelőként folytatta. Később a mohácsi határkikötő hajóskapitányi beosztására jelentkezett, amelyet 2020 óta tölt be. A Tűzmadár járőrhajó szolgálatba állításában és működtetésében kiemelkedő szerepet vállalt. 2025-ben sikeresen elvégezte a katasztrófavédelem mesterképzést is, szakmai elhivatottságát másodállásban is kamatoztatja, ahol légzőkészülékek és álarcok felülvizsgálatát végzi.

A szolgálati jelek átadása nemcsak a múltról szól, hanem a jövőről is: elismerése annak a szakmai alázatnak és emberségnek, amellyel ezek a tűzoltók nap mint nap dolgoznak. Köszönjük nekik, hogy példát mutatnak - nemcsak egyenruhában, hanem emberként is.