Ködös éj után napsütésre is számíthatunk szombaton
2025. november 14. péntek 17:34
Éjszaka ismét terjeszkedik, valamint újraképződik a rétegfelhőzet, illetve a köd, délen, délnyugaton azonban még holnap is lehetnek kevésbé felhős, napos tájak és időszakok.
A délies szél ma a Dunántúlon, holnap a déli megyékben helyenként megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 2 és 7 fok között alakul, de délnyugaton helyenként több fokkal enyhébb lehet az idő.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős, napos részeken ennél enyhébb idő várható.
MTI
