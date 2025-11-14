Ködös éj után napsütésre is számíthatunk szombaton

Éjszaka ismét terjeszkedik, valamint újraképződik a rétegfelhőzet, illetve a köd, délen, délnyugaton azonban még holnap is lehetnek kevésbé felhős, napos tájak és időszakok.

A délies szél ma a Dunántúlon, holnap a déli megyékben helyenként megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 2 és 7 fok között alakul, de délnyugaton helyenként több fokkal enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős, napos részeken ennél enyhébb idő várható.