Derűre ború: elbúcsúzhatunk a napsütéstől szerdán

Késő délutántól nyugat felől egyre vastagabb felhőzet húzódik fölénk, így szerdán általában borult, párás idő várható.

Holnap hajnaltól, kora reggeltől elszórtan, majd délutántól délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, az ország északi harmadán, kiemelten az Északi-középhegységben vegyes halmazállapotú csapadék, akár ónos eső is előfordulhat.

Ma a délies, holnap a keletiesre forduló szél olykor megélénkül, néhol meg is erősödhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában már a késő esti órákban beáll - ekkor többnyire -3 és +2 fok között alakul, azonban a még kevésbé felhős északi, északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 4 és 10 fok között várható, de hozzávetőleg az ország északkeleti harmadán és a fővárosban ennél hidegebb marad az idő.