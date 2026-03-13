Húsz fok, ragyogó napsütés - Kell ennél több szombatra?

Éjszakára nagyrészt kiderül az ég, és szombaton napos idő várható általában kevés, a nyugati tájakon délutántól valamivel több felhővel, ott egy-egy csapadékgóc is kialakulhat.

A déli, délkeleti szelet élénk, holnap főként az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között alakul, a szélcsendes, fagyzugos részeken fordulhat elő gyenge fagy.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között valószínű.