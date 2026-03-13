Húsz fok, ragyogó napsütés - Kell ennél több szombatra?
2026. március 13. péntek 19:30
Éjszakára nagyrészt kiderül az ég, és szombaton napos idő várható általában kevés, a nyugati tájakon délutántól valamivel több felhővel, ott egy-egy csapadékgóc is kialakulhat.
A déli, délkeleti szelet élénk, holnap főként az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között alakul, a szélcsendes, fagyzugos részeken fordulhat elő gyenge fagy.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között valószínű.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Húsz fok, ragyogó napsütés - Kell...
- Hoppál Hunor a tévében pörköl oda a...
- A Délibe érkeznek, s onnan is...
- Mókás jelmezekben mentek iskolába a...
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- Orbán Viktor: mutassuk meg...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- Lángra kapott az étel,...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Bezzeg Románia: megint majd'...