A Magyar Honvédség készen áll a gázvezeték megvédésére

A Magyar Honvédség képes és készen áll arra, hogy megvédje a gázvezetéket - írta a honvédelmi miniszter húsvéthétfőn közösségi oldalán, a vasárnapi Török Áramlat elleni szabotázsakcióra reagálva.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül.

"Egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek" - mutatott rá.

A miniszter hangsúlyozta: a nemzeti kormány ilyen helyzetben komolyan veszi a fenyegetést, és meghozza a szükséges intézkedéseket, garantálva a magyar emberek energiabiztonságát.

"Mit csinál ilyenkor az ellenzéki, ukránbarát párt?" - tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf. "Felelőtlenül hazudik, hergel, és kockáztatná a magyar emberek energiaellátását" - mondta.