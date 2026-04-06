A Magyar Honvédség készen áll a gázvezeték megvédésére
2026. április 06. hétfő 13:31
A Magyar Honvédség képes és készen áll arra, hogy megvédje a gázvezetéket - írta a honvédelmi miniszter húsvéthétfőn közösségi oldalán, a vasárnapi Török Áramlat elleni szabotázsakcióra reagálva.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül.
"Egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek" - mutatott rá.
A miniszter hangsúlyozta: a nemzeti kormány ilyen helyzetben komolyan veszi a fenyegetést, és meghozza a szükséges intézkedéseket, garantálva a magyar emberek energiabiztonságát.
"Mit csinál ilyenkor az ellenzéki, ukránbarát párt?" - tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf. "Felelőtlenül hazudik, hergel, és kockáztatná a magyar emberek energiaellátását" - mondta, és hozzátette: április 12-én a Fidesz a biztos választás!
MTI - Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Lángokban álló baranyai családi...
- A Magyar Honvédség készen áll a...
- Orbán Viktor: a Török Áramlat...
- Huszonegy határsértőt tartóztattak...
- Szakvezetéssel járhatjuk be a 100...
- Emmausz-járás: a bólyiak mellett...
- Eltűnt egy tizenkét éves kislány...
- Hétfőre virradóra az egész országra...
- A rengeteg átjelentkező miatt Pécsett...
- Egy nap után sikerült eloltani a...