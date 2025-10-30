TCR World Tour: Michelisz az ötödik helyről várja a folytatást

2025. október 30. csütörtök 16:42

Frissítve: 2025. június 22. vasárnap 12:27

Az előttünk álló hétvégén Kínában folytatódik a túraautós TCR World Tour sorozat.

 


A címvédő, himesházai pilóta, Michelisz Norbert az ötödik helyről várja a folytatást

A bajnokság állása 15 verseny után
1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 371 pont
2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 324 pont
3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 317 pont
4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 281 pont
5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 223 pont


 

 

MTI