TCR World Tour: Michelisz az ötödik helyről várja a folytatást Frissítve: 2025. június 22. vasárnap 12:27

Az előttünk álló hétvégén Kínában folytatódik a túraautós TCR World Tour sorozat.





A címvédő, himesházai pilóta, Michelisz Norbert az ötödik helyről várja a folytatást

A bajnokság állása 15 verseny után

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 371 pont

2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 324 pont

3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 317 pont

4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 281 pont

5. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 223 pont





