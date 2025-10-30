Itt a bejelentés: marad az árréscsökkentés, s az érintett termékek köre is bővül
2025. október 30. csütörtök 08:30
A kormány döntött az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, 2026. február 28-ig hosszabbítottak, jelentették be a Kormányinfón.
Úgy látják, hogy ez az infláció elleni küzdelem hatékony eszköze, de önmagában minden ilyen intézkedés csak részben lehet sikeres. Az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét csökkenti.
Arról is döntöttek, hogy az élelmiszerekre vonatkozó intézkedés december 1-től további tizennégy termékkörrel bővül:
bizonyos marha és sertés termékek,
bizonyos sajttermékek,
alma, körte, szilva, szőlő,
fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika
és bébiétel.
A SZÉP Kártya használatát lehetővé teszik hidegélelmiszer vásárlására is.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Súlyosabb büntetést kérnek a pécsi...
- Itt a bejelentés: marad az...
- Több férőhellyel készül a MÁV-csoport...
- Élete fogytáig fegyházban marad a...
- Már elérhető az ingyenes influenza...
- Tizenhat éve ölt a pécsi egyetemi...
- Az egyházmegyében szolgáló...
- Szinte hihetetlen, huszonhárom fok is...
- Egy baranyai város kerül a NAV...
- Késve járnak a vonatok a pécsi fővonalon