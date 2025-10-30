Itt a bejelentés: marad az árréscsökkentés, s az érintett termékek köre is bővül

A kormány döntött az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, 2026. február 28-ig hosszabbítottak, jelentették be a Kormányinfón.

Úgy látják, hogy ez az infláció elleni küzdelem hatékony eszköze, de önmagában minden ilyen intézkedés csak részben lehet sikeres. Az árnövekedés megállítása a pénzromlás ütemét csökkenti.

Arról is döntöttek, hogy az élelmiszerekre vonatkozó intézkedés december 1-től további tizennégy termékkörrel bővül:

bizonyos marha és sertés termékek,

bizonyos sajttermékek,

alma, körte, szilva, szőlő,

fejeskáposzta, paradicsom, vöröshagyma, zöldpaprika

és bébiétel.

A SZÉP Kártya használatát lehetővé teszik hidegélelmiszer vásárlására is.