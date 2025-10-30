Már félmilliárdot fizetett a MÁV az utasoknak a késések miatt
2025. október 30. csütörtök 15:55
A késési biztosításra kevesebbszer volt szükség, mint azt a tavalyi menetrendszerűségi adatok alapján várni lehetett - közölte MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön.
Hegyi Zsolt posztjában arról számolt be, hogy a 10 miniszteri vállalás keretében elindított késési biztosítás nyár eleji bevezetése óta, az elmúlt szűk 5 hónapban több mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizették vissza a jegyár felét utasaiknak, miután a járatuk (vonatuk vagy buszuk) 20 percnél többet késett.
"Természetesen egy vasutasnak, volánosnak minden késés sok"- fogalmazott a vezérigazgató, hozzátéve, hogy ez az összeg elmarad azoktól a számításoktól, amelyeket a 2024-es főszezon késési adataira alapoztak, a kérdéses időszak jegyárbevételének mindössze 1,3 százalékát tette ki.
Kifejtette, hogy a késések számát és arányát igyekeznek többféle tudatos beavatkozással csökkenteni: például a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetésével, a járműfordulótervek optimalizálásával, a fejpályaudvari tolatások minimalizálásával, illetve legfőképpen a nagy teljesítményű mozdonyok szolgálatba állításával és a lassújelek felszámolásával. Ez utóbbiak kedvező hatása már az idei nyári főszezon javuló késési adataiban is megmutatkozott - fűzte hozzá.
"A késési biztosítás az utas felé bocsánatkérés, nekünk, a MÁV-csoportnál dolgozóknak pedig ösztönzés, hogy a különféle késések okát minél pontosabban megértsük, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel mindent elkövessünk a visszaszorításukért" - írta közösségi oldalán Hegyi Zsolt. Egyúttal jelezte, hogy hamarosan beszámol arról, milyen további intézkedéseket hajtanak végre a pontosság javításáért.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Szörnyűség a Tettyén: egy nyolcéves...
- Koponyát találtak Pécs határában egy...
- Ötmilliárd forintot biztosít a...
- TCR World Tour: Michelisz az ötödik...
- Már félmilliárdot fizetett a MÁV az...
- Nézze meg, milyen időjárásra...
- Súlyosabb büntetést kérnek a pécsi...
- Decemberben nyit újra a Pécsi...
- Az egyházmegyében szolgáló...
- Itt a bejelentés: marad az...