Súlyosabb büntetést kérnek a pécsi ügyészek egy drogdíler ügyében
2025. október 30. csütörtök 10:43
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a kábítószerrel kereskedő vádlottal szemben
fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.
Az alkalmi munkákból élő 42 éves dunaszentgyörgyi férfi jövedelemkiegészítés
céljából árusított családi házának alagsorában amfetamin tartalmú speed port 2021
nyarától kezdve mintegy két éven keresztül.
Emellett rendszeresen hozott megrendelésre marihuánát is, amelynek egy részét ismerőseivel és gyerekkori barátaival együtt fogyasztottak el. A vádlott által megszerzett és részben értékesített kábítószer összességében jelentős mennyiségű volt.
Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a vádlottat kábítószer-kereskedelem
bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 6 év szabadságvesztésre, közügyektől
eltiltásra és pénzbüntetésre ítélte.
Az ítélet ellen kizárólag az ügyész fellebbezett, a vádlott és védője tudomásul vette
azt.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi
fellebbezést.
Az ügyben a Pécsi Ítélőtábla fog másodfokon döntést hozni.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Súlyosabb büntetést kérnek a pécsi...
- Itt a bejelentés: marad az...
- Több férőhellyel készül a MÁV-csoport...
- Élete fogytáig fegyházban marad a...
- Már elérhető az ingyenes influenza...
- Tizenhat éve ölt a pécsi egyetemi...
- Az egyházmegyében szolgáló...
- Szinte hihetetlen, huszonhárom fok is...
- Egy baranyai város kerül a NAV...
- Késve járnak a vonatok a pécsi fővonalon