Súlyosabb büntetést kérnek a pécsi ügyészek egy drogdíler ügyében

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a kábítószerrel kereskedő vádlottal szemben

fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.



Az alkalmi munkákból élő 42 éves dunaszentgyörgyi férfi jövedelemkiegészítés

céljából árusított családi házának alagsorában amfetamin tartalmú speed port 2021

nyarától kezdve mintegy két éven keresztül.

Emellett rendszeresen hozott megrendelésre marihuánát is, amelynek egy részét ismerőseivel és gyerekkori barátaival együtt fogyasztottak el. A vádlott által megszerzett és részben értékesített kábítószer összességében jelentős mennyiségű volt.



Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a vádlottat kábítószer-kereskedelem

bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 6 év szabadságvesztésre, közügyektől

eltiltásra és pénzbüntetésre ítélte.



Az ítélet ellen kizárólag az ügyész fellebbezett, a vádlott és védője tudomásul vette

azt.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi

fellebbezést.



Az ügyben a Pécsi Ítélőtábla fog másodfokon döntést hozni.