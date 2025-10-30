Koponyát találtak Pécs határában egy vízmosásban

A pécsi Kismélyvölgy dűlő vízmosásában emberi koponyát találtak múlt vasárnap, tette közzé a rendőrség a police.hu-n.

Azt írták, hogy egy emberi arc- és agykoponyára bukkantak, azonban az alsó állkapocs és a holttest többi része hiányzik.

A koponya kora, neme, a halál oka és ideje egyelőre ismeretlen - nyilván vizsgálni fogják.