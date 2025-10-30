Koponyát találtak Pécs határában egy vízmosásban
2025. október 30. csütörtök 16:11
A pécsi Kismélyvölgy dűlő vízmosásában emberi koponyát találtak múlt vasárnap, tette közzé a rendőrség a police.hu-n.
Azt írták, hogy egy emberi arc- és agykoponyára bukkantak, azonban az alsó állkapocs és a holttest többi része hiányzik.
A koponya kora, neme, a halál oka és ideje egyelőre ismeretlen - nyilván vizsgálni fogják.
Forrás: police.hu
