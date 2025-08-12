Megvan a PMFC új tulajdonosa, Baksa Zsolt valami igazán maradandót alkotna

A PMFC életében új korszak kezdődik: a klub többségi tulajdonosa immár Baksa Zsolt. Az építőiparban, valamint a mezőgazdaságban az elmúlt évtizedekben jelentős eredményeket elérő, 52 éves baranyai vállalkozó érkezésével friss lendületet és hosszú távú stabilitást szeretne hozni a pécsi labdarúgásba. Eltökélt célja, hogy gazdaságilag biztos alapokra helyezze a klubot, és ezzel megerősítse a PMFC helyét a hazai futballtérképen. A klub honlapjának adott interjúban a tulajdonosváltás hátteréről, a széles körű összefogásról, a pécsi és regionális támogatók szerepéről, a sportolói életpályamodellről, valamint arról is beszélgettünk, milyen társadalmi irányban kívánja, hogy előrelépjen a PMFC.

- Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mi motivált abban, hogy a PMFC-nél vállalj szerepet?

- Immár harminc éve, 1994 óta dolgozom az építőiparban. Emellett mintegy tíz éve a mezőgazdaságban is elkezdtünk vállalkozni, ezek a tevékenységek biztosítják azt a stabil gazdasági hátteret, amelyre az üzleti életben és most már a sportban is tudok, szeretnék építeni. Baranyában, Pécsett is rengeteget dolgoztam, sok embert ismertem meg, jó kapcsolatok alakultak ki. Emellett több mint egy évtizede lettem a Szederkényi Sportegyesület elnöke, és nagyon büszke vagyok arra, amit ott együtt sikerült felépítenünk. Ezalatt volt időm bőven megtapasztalni egy futballklub működését, még ha alacsonyabb osztályban is. Ez adott nekem erőt és lendületet ahhoz, hogy most, egy magasabb szinten, a PMFC-nél is szerepet vállaljak.

- Jó veszem ki, hogy egyik legfontosabb célod a "pécsiség" érzésének és értékének a visszaállítása?

- Így van. Pécs egyetemi város, amely az ország 5. legnépesebb települése, így munkánk, terveink, jövőképünk, ezen értékekre, a pécsi labdarúgás egykori fényének mielőbbi újjáélesztését célozzák, hiszen a PMFC jelenleg a régió legmeghatározóbb labdarúgó egyesülete, lehetőséget biztosítva több száz utánpótlás korú fiatal sportoló részére. A jövőképben szerepel többek között egy olyan dinamikusan növekvő, a magyarországi piacon meghatározó, Pécs központú sportszervezet, amely hatékony és magas színvonalú sport- és utánpótlás nevelési szolgáltatást nyújt játékosai számára a család, az iskola, a sport jelenlegi kritériumainak figyelembe vételével. Ezzel hozzájárul a régió, a megye és a települések kultúrájához, terjeszti a sport és a labdarúgás szeretetét, ezáltal biztosítva tagjai, szurkolói számára a szabadidő hasznos eltöltésének, valamint az egészségmegőrzésnek a lehetőségét, továbbá a folyamatos fejlődés élményét.

- Mikor vált biztossá, hogy többségi tulajdonosi szintre lépsz a klub életében?

- Az első tárgyalások nem ma kezdődtek, de a közelmúltban már körvonalazódott, hogy ha változások lesznek a klubnál, kézbe venném a dolgokat. A korábbi tulajdonos távozásával felgyorsultak az események, és egy ekkora sportvállalkozást nem lehet egyik napról a másikra csak úgy átvenni. Több okból kifolyólag is húzódott az ügy, azonban a háttérben folyamatosan azon dolgozunk, hogy felgyorsítsuk az eseményeket. Szívügyem a sport, különösen az utánpótlás és a gyerekek támogatása, a PMFC pedig lehetőség arra, hogy valami igazán maradandót alkossunk. Egy dologban biztos vagyok, mégpedig, hogy mindent megteszek azért, hogy a PMFC stabil, jól működő klub legyen, és idővel visszafoglalja azt a helyét az országos sporttérképen, amely megilleti. De ezt csak együtt tudjuk elérni: a klub, a város, a szurkolók, a helyi vállalkozók és az oktatási intézmények összefogásával.

- Ebben a folyamatban az önkormányzat is fontos tényező lehet. Milyen konkrét lépéseket tervezel, hogy a várossal való együttműködés tovább erősödjön?

- Több tárgyaláson is túl vagyunk az önkormányzattal, akik nyitottak voltak felém. Ők is abban érdekeltek, hogy a PMFC jól működjön. A város biztosítja a létesítményeket, de szeretnénk szorosabb, aktívabb együttműködést kialakítani. Mi nem akarunk kirekesztő klubot csinálni, sőt, éppen ellenkezőleg. Egy nyitott, összefogásra építő pécsi klubmodellt képzelünk el Pécsett. Ehhez kell és számítunk is a város támogatására is, amellyel szintén olyan partnerségre törekszünk, amelyek mindkét fél számára értéket teremt. Egy jól működő klubnak nemcsak a pályán kell jól teljesítenie, hanem a háttérben is hatékonyan kell működnie. Ezen dolgozunk most lépésről lépésre.

- A változás mindig új lehetőségeket teremt. Mennyire nyitottak már most a helyi cégek, partnerek a pécsi labdarúgás támogatásra?

- Mint említettem, az a cél, hogy a PMFC kiszámítható és stabil legyen. Ha a pécsi labdarúgás fejlődési pályára áll, akkor vonzóbb lesz a helyi cégek számára is. Természetesen számítunk a jelenlegi főtámogatóinkra, de emellett szeretnénk minél több regionális vállalkozást is bevonni. Fontos személetét, hogy presztízs legyen a klub támogatása, ne pedig szükséges rossz. Egy olyan klubot szeretnénk, amellyel minden pécsi és baranyai cég szívesen azonosul és örömmel áll be mögé. Az elmúlt évtizedes tapasztalataim szerint nincs olyan korábbi sérelem, vagy esetleges félreértés, amit ne lehetne megbeszélni. Nyilván ez nyitottság kérdése is, de azt gondolom, hogy egy közösségben élve és dolgozva egymás támogatása viheti előre a pécsi ügyet, ami esetünkben a PMFC-t jelenti.

- Említetted, hogy a fiatalokra, utánpótlásra is szeretnél fókuszálni. Mit jelent ez pontosan?

- Szeretnénk egy olyan életpályamodellt kialakítani, amely a legkisebb korosztálytól - óvodásoktól - indul, és egészen a felnőtt csapatig vezet. Ehhez természetesen szükségünk van az önkormányzat, a pécsi oktatási intézmények, iskolák és különösen a Pécsi Tudományegyetem együttműködésére. Már voltak tapogatózó beszélgetések, és jó példák is vannak máshol az országban - például Debrecenben, Győrben, Szegeden -, amelyekből tanulhatunk. Ha valaki úgy dönt, hogy komolyan veszi a sportot, és ránk bízza a gyermekét, akkor már fiatalon tudjunk neki olyan alternatívát mutatni, hogy tanulhat, lakhat, sportolhat, méghozzá magas szinten, fiúk és lányok egyaránt a PMFC-nél.

- Infrastruktúra szempontjából hogyan látod a helyzetet?

- Az Idősebb Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpont valóban egyedülálló létesítmény a régióban, de kezdjük kinőni, a meglévő pályák számát mindenképpen bővítenünk kell a versenyképességünk növelése érdekében A stadion viszont, finoman szólva is korhű. Azt szeretnénk, hogy már rövidtávon is látható változások történjenek, legyen élmény egy meccsre kilátogatni, családi programként is. Ebben lehet segítségünkre az üzemeltető PTE és a PEAC, hiszen mindkét pécsi együttes ugyanott rendezi mérkőzéseit, amellett, hogy a női NB I-es csapatnak is a Stadion utca nyújtja az otthont. Fontos, hogy a létesítmény állapotának terén történjen tehát előrelépés, hiszen így javíthatunk a kilátogatók komfortérzetén. Nem új keletű gondolat, hogy a meccsnap ne csak a kilencven percről szóljon. Programokat, jobb kiszolgálást, szórakoztató elemeket szeretnénk majd bevezetni, hogy újra vonzó legyen a mérkőzésre járás a családok, baráti társaságok számára. A futball szeretete mellett persze az is fontos, hogy társadalmi üggyé, közösségi szórakozássá kell, hogy váljon.

- A felnőtt csapat szereplése mindig központi kérdés. Milyen elvárásaid vannak a jelenlegi NB III-as együttes felé?

- Egyelőre nem támasztottam konkrét elvárásokat sem Vas László és szakmai stábja, sem pedig a felnőtt gárda irányába. Nyilván voltak beszélgetések, s az átalakulás miatti helyzet ellenére arra kértem mindenkit, hogy lehetőség szerint legyünk lőtávolban. Most az elsődleges cél, hogy stabilizáljuk a klub működését, gazdasági szinten is. Nyilván örülnénk egy jó szereplésnek, akár a feljutásnak is a szezon végén, de ebben az idényben nem ez élvez prioritást. Sokkal inkább az, hogy a játékosok, edzők, munkatársak pontosan tudják, mi a feladatuk, és hogy hosszútávon kiszámítható, működőképes klubot építsünk. Maximálisan tisztelem azokat, akik idáig eljuttatták a PMFC-t. Most ezen az alapokon kell tovább építkeznünk. A kapkodás sosem vezet eredményre. Abban hiszek, hogy jó és erős alapra lehet kitartó munkával felhúzni egy masszív épületegyüttest.

- A klub jelenének és közeljövőjének átalakítása szempontjából milyen szerepet tölthetnek be szurkolók?

- Tisztában vagyok azzal, hogy sokan csalódtak az elmúlt években. A világ folyamatosan változik, és nem szabad folyton a múltban révedni, hanem felemelt fejjel előre kell haladni. Van egy jelenünk, és egy reményteli jövőnk, amit pedig közösen építhetünk fel. Tisztában vagyok azzal, hogy a bizalmat nem lehet egyik napról a másikra visszaszerezni, de szeretnénk ezért dolgozni. Nyitott, őszinte kommunikációra törekszünk, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit gondolnak, mire vágynak a drukkerek. Erre több program is jó alkalmat nyújthat a közeljövőben, s bízom benne, hogy nyitottan és érdeklődően állnak majd hozzá elkötelezett szurkolóink. Szeretném, ha a PMFC újra a közösség erejével működő klub lenne, amelyhez jó tartozni, és amire mindenki büszke lehet. Hajrá PMFC!