Egy nap alatt az összes jegy elkelt a magyar-portugál meccsre
2025. augusztus 12. kedd 15:18
Minden jegy elkelt a magyar labdarúgó-válogatott első hazai világbajnoki selejtezőmérkőzésére, melyen a portugál csapat lesz az ellenfele szeptember 9-én.
A magyar szövetség (MLSZ) kedden a közösségi oldalain jelentette be, hogy a belépők hétfőn indult árusítása lezárult. A Puskás Arénában sorra kerülő találkozóra az év elején eladott bérletek is érvényesek.
A nemzeti együttes a jövő évi világbajnokság selejtezőjének F csoportjában szerepel Írországgal, Örményországgal és a legutóbbi vb-n negyeddöntős, idén Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával.
Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai szeptember 6-án az írek vendégeként kezdik meg a sorozatot, majd három nappal később a portugálok elleni lesz az első hazai találkozójuk. Az első helyezett kijut az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornára, míg a második pótselejtezőt játszhat a részvételért.
MTI
