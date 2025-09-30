Durván drágul a parkolás Pécsett, a buszjegyekért is többet kell fizetni októbertől

A közgyűlés döntése értelmében október elsejétől a 1-es zónában négyszáz forint helyett hatszáz forintot kell fizetni a parkolásért egy órára, a buszjegy ára pedig ötszáz forintra emelkedik.

A parkolási díjak esetében a baloldali többség által megszavazott előterjesztés lényege szerint az áremelést az indokolja, hogy a parkolási rendszer üzemeltetését nem fedezik a bevételek - magyarán, többe kerül, mint amennyi pénz befolyik a kasszába.

Ezért az 1-es zónában 400-ról 600-ra, a 2-esben 200-ról 320 forintra emelkedik a parkolási díj óránként.

Emelkedik a második autóra megvásárolt parkoló bérletek ára is.

A védett övezetben 8 400 forint helyett tizenkétezret, az 1-es zónában 6600 helyett tízezret a 2-es zónában pedig 3800 helyett ötezer forintot kell majd fizetni.

Ezzel együtt a pécsieket érintő kedvezményeket is bevezetnek, így az egészségügyi intézményekben igénybe vett kezelések és ellátások idejére - amennyiben bizonyítja a beteg - utólagos visszatérítés keretében ingyenes lesz parkolás. Emellett csökken a díjfizetési kötelezettség ideje az I. parkolózónában 1 órával: 19 óra helyett csak 18 óráig tart a díjköteles parkolási időszak.

Az átlagosan 56 százalékkal emelt új tarifák érintik a parkolási bérletek árát is, azok esetében először jövő évre vonatkozóan kell többet fizetni.



A buszozás szintén drágul.

A jegy ára 500 forintra emelkedik, ha a buszon vesszük meg, akkor hatszáz forintot kell fizetni érte.

A tízdarabos gyűjtőjegy 3800 forintról 4500, a hétnapos jegy pedig 3500 forintról 4200 forintra nő.

Mindezekkel együtt a bérletek és tanuló-, nyugdíjasbérletek 4-5 százalékkal kerülnek többe októbertől, így az előbbiért 7600, utóbbiakért 4100 forintot kell fizetni.