Durván drágul a parkolás Pécsett, a buszjegyekért is többet kell fizetni októbertől
2025. szeptember 30. kedd 10:03
A közgyűlés döntése értelmében október elsejétől a 1-es zónában négyszáz forint helyett hatszáz forintot kell fizetni a parkolásért egy órára, a buszjegy ára pedig ötszáz forintra emelkedik.
A parkolási díjak esetében a baloldali többség által megszavazott előterjesztés lényege szerint az áremelést az indokolja, hogy a parkolási rendszer üzemeltetését nem fedezik a bevételek - magyarán, többe kerül, mint amennyi pénz befolyik a kasszába.
Ezért az 1-es zónában 400-ról 600-ra, a 2-esben 200-ról 320 forintra emelkedik a parkolási díj óránként.
Emelkedik a második autóra megvásárolt parkoló bérletek ára is.
A védett övezetben 8 400 forint helyett tizenkétezret, az 1-es zónában 6600 helyett tízezret a 2-es zónában pedig 3800 helyett ötezer forintot kell majd fizetni.
Ezzel együtt a pécsieket érintő kedvezményeket is bevezetnek, így az egészségügyi intézményekben igénybe vett kezelések és ellátások idejére - amennyiben bizonyítja a beteg - utólagos visszatérítés keretében ingyenes lesz parkolás. Emellett csökken a díjfizetési kötelezettség ideje az I. parkolózónában 1 órával: 19 óra helyett csak 18 óráig tart a díjköteles parkolási időszak.
Az átlagosan 56 százalékkal emelt új tarifák érintik a parkolási bérletek árát is, azok esetében először jövő évre vonatkozóan kell többet fizetni.
A buszozás szintén drágul.
A jegy ára 500 forintra emelkedik, ha a buszon vesszük meg, akkor hatszáz forintot kell fizetni érte.
A tízdarabos gyűjtőjegy 3800 forintról 4500, a hétnapos jegy pedig 3500 forintról 4200 forintra nő.
Mindezekkel együtt a bérletek és tanuló-, nyugdíjasbérletek 4-5 százalékkal kerülnek többe októbertől, így az előbbiért 7600, utóbbiakért 4100 forintot kell fizetni.
M. B.
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Durván drágul a parkolás Pécsett, a...
- Brutálisan sokba fájt a pécsi...
- Kislányával erőszakoskodó férfit...
- Ingyenes látogatásra hívják az...
- Most hétvégén rendezik a...
- Így épül Mohácsnál a Duna-híd és a...
- Tizenhat milliárdból újul meg a...
- Schubert Olívia személyében baranyai...
- Pécs egyik legmenőbb helyének...
- A háromgyermekes édesanyáknak nem...