Szeptemberben is olcsóbban tankolhattunk itthon, mint a szomszédainknál

2025. október 03. péntek 10:03
A kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok szeptemberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők - állapította meg a statisztikai adatok alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A Központi Statisztikai Hivatal adatait idézi a közlemény, miszerint 2025 szeptemberében Magyarországon a 95-ös benzin havi átlagára 585 forint volt, ami 2 forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 587 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára pedig 588 forintot tett ki, míg a szomszédos országok átlaga 591 forint volt.
Az NGM megerősítette: a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon.
A Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, és mindent megtesz az árstabilitás megőrzése, valamint a családok és a vállalkozások terheinek mérséklése érdekében.
A kormány változatlan célkitűzése, hogy a magyar emberek tartósan kedvezőbb áron juthassanak üzemanyaghoz, mint a szomszédos országok lakossága. A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi folyamatokat és az árak alakulását, és szükség esetén kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelmében - írta közleményében a minisztérium.
MTI
