Orbán Viktor: a magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal

A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A miniszterelnök kifejtette: az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. Ezen mi nem tudunk változtatni és az nem segítség, ha mi a nyakunkba vesszük azt, amitől ők szenvednek - mutatott rá.

Kijelentette: Magyarországot meg akarja kímélni attól, hogy egy szövetségi rendszerben az ukránokkal háborúban legyen az oroszokkal. Ha egy szövetségi rendszerben vagyunk, előbb-utóbb katonákat kell küldeni, és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért - mondta.



Pénzből is annyit akarunk adni, amennyit tudunk, nem támaszthatnak jogot arra, hogy a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert nekik erre szükségük van - rögzítette.

Azt javasolja, hogy kössenek az ukránokkal stratégiai megállapodást, amilyen van a britekkel, a törökökkel. Ez nem példátlan, de ne vegyék fel őket - hangsúlyozta, kiemelve: akármit találnak ki, ehhez az állásponthoz a magyaroknak, mint minden más népnek, joga van.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy egyre több ország érzi úgy, mint Magyarország, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és előbb-utóbb jönnek haza a koporsók, benne a meghalt, elesett fiatalokkal. Ez a veszély egyre nő, és nem akarják ezt vállalni - tette hozzá.