Orbán Viktor: a magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal
2025. október 03. péntek 08:59
A magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.
A miniszterelnök kifejtette: az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal. Ezen mi nem tudunk változtatni és az nem segítség, ha mi a nyakunkba vesszük azt, amitől ők szenvednek - mutatott rá.
Kijelentette: Magyarországot meg akarja kímélni attól, hogy egy szövetségi rendszerben az ukránokkal háborúban legyen az oroszokkal. Ha egy szövetségi rendszerben vagyunk, előbb-utóbb katonákat kell küldeni, és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért - mondta.
Pénzből is annyit akarunk adni, amennyit tudunk, nem támaszthatnak jogot arra, hogy a magyar emberek zsebéből kivegyék a pénzt, mert nekik erre szükségük van - rögzítette.
Azt javasolja, hogy kössenek az ukránokkal stratégiai megállapodást, amilyen van a britekkel, a törökökkel. Ez nem példátlan, de ne vegyék fel őket - hangsúlyozta, kiemelve: akármit találnak ki, ehhez az állásponthoz a magyaroknak, mint minden más népnek, joga van.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy egyre több ország érzi úgy, mint Magyarország, hogy bele fogunk sodródni egy háborúba, és előbb-utóbb jönnek haza a koporsók, benne a meghalt, elesett fiatalokkal. Ez a veszély egyre nő, és nem akarják ezt vállalni - tette hozzá.
MTI - MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán (archív)
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Szeptemberben is olcsóbban...
- Már több 2, 2 millióan megkapták az...
- Bepillanthatunk a madárgyűrűzés...
- Megdőlt az országos hidegrekord...
- Orbán Viktor: a magyarok nem akarnak...
- Október közepéig tart a fokozott...
- Egy kurd fodrász Pécsett: nemcsak a...
- A kormány nem mond le a Norvég Alap...
- Családbarát sétát, higgadt...
- Pályaválasztási kiállításra várják a...