Bepillanthatunk a madárgyűrűzés titkaiba Dávodon

Az Európai Madármegfigyelő Napokat minden év első októberi hétvégéjén rendezik meg a kontinens országaiban. Az esemény célja, hogy a madárvonulás megfigyelésével és bemutatásával felhívja a figyelmet a madárvédelem fontosságára, a globális természetvédelmi problémákra.



A jeles nap alkalmából a résztvevők a madármegfigyelés és a madárgyűrűzés titkait ismerhetik meg a dávodi Földvári-tónál, amely réges-régen a Duna egyik kanyarulata volt, és természetes úton fűződött le.

A terület 2000 óta élvez védettséget. Az itt található madárvilág igen jelentős, nemcsak a költési időszakban, de a vonulás során is. Ezt felismerve 2010 óta folyamatosan dolgoznak a szakemberek és rengeteg információt, adatot gyűjtöttek, számos érdekességet feljegyeztek.

Az esemény a Magyar Madártani Egyesülettel és a Gébics Természetvédelmi Egyesülettel közösen kerül megrendezésre.

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!

Tel.: 30/377-3423

