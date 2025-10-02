Bepillanthatunk a madárgyűrűzés titkaiba Dávodon
2025. október 02. csütörtök 11:30
Az Európai Madármegfigyelő Napokat minden év első októberi hétvégéjén rendezik meg a kontinens országaiban. Az esemény célja, hogy a madárvonulás megfigyelésével és bemutatásával felhívja a figyelmet a madárvédelem fontosságára, a globális természetvédelmi problémákra.
A jeles nap alkalmából a résztvevők a madármegfigyelés és a madárgyűrűzés titkait ismerhetik meg a dávodi Földvári-tónál, amely réges-régen a Duna egyik kanyarulata volt, és természetes úton fűződött le.
A terület 2000 óta élvez védettséget. Az itt található madárvilág igen jelentős, nemcsak a költési időszakban, de a vonulás során is. Ezt felismerve 2010 óta folyamatosan dolgoznak a szakemberek és rengeteg információt, adatot gyűjtöttek, számos érdekességet feljegyeztek.
A jeles nap alkalmából a résztvevők a madármegfigyelés és a madárgyűrűzés fortélyait ismerhetik meg.
Az esemény a Magyar Madártani Egyesülettel és a Gébics Természetvédelmi Egyesülettel közösen kerül megrendezésre.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
Tel.: 30/377-3423
MTI
