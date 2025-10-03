Már több 2, 2 millióan megkapták az élelmiszer-utalványt
2025. október 03. péntek 12:07
A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 millió 209 ezer 534-en kapták meg - közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán.
Nyitrai Zsolt a közzétett fényképen írta, az utalványt október 15-ig mindenkinek kézbesítik.
"Magyarország kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat" - fogalmazott a politikus.
Mint írta, "a Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat."
"Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk" - zárta bejegyzését Nyitrai Zsolt.
MTI
