Családbarát sétát, higgadt tiltakozást szerveznek a Pécs Pride ellen, várják a csatlakozókat

A Pécs Pride szervezői és támogatói annak dacára is vonulni akarnak szombaton, hogy a rendőrség betiltotta a rendezvényt, a tiltást pedig a Kúria is helybenhagyta. A Pécs Pride-dal szemben azonban egy eheti körlevél szerint van, aki nyugodt, családbarát sétát szervez, melyre az egész országból várják a csatlakozókat.



Egy külföldről finanszírozott aktivista csoport szervezésében készülnek végigvonulni a másság jegyében fellépők Pécs utcáin, október negyedikén a Pécs Pride-on.

A tervezett felvonulást elítélők eddig több mint 14 ezren írták alá a petíciót - a törvényesség védelmében.

A Pride-dal szembeni felhívás megfogalmazói egy körlevélben most arra kérik a jóérzésű embereket, hogy a felvonulással egy időben egy békés, családbarát sétán vegyenek részt Pécsett, megmutatva mindenki számára, mit jelent a normalitás.

„Nem provokálni megyünk, hanem tanúságot tenni. Kiállni a hitért, a családért és Magyarországért - méltósággal és imával. Mondhatjuk úgy is: ön és én vagyunk a „felmentő sereg" - írják a szervezők.

Hozzátették, "higgadtságunkkal visszafoglaljuk a közteret a törvényesség számára."

A Pécs Pride-dal szembeni petícióban, amelyet eddig 14 ezren írtak alá a peticiok.com honlapon, az szerepel, hogy a konfliktus messze túlmutat egyetlen város ügyén. Ami Pécsen történik, precedenst teremt minden magyar vidéki település számára és a genderideológia járványszerűen terjed - hacsak a családok nem állnak fel, és nem mondják ki: elég volt.

Az október 4-ére tervezett rendezvényt egyébként Uránvárosból, az Ybl Miklós utcából indítanák, és a pécsi bazilika, a Zárdatemplom, valamint ókeresztény Mauzóleum mellett, a Szent István téren végződne az esemény.

