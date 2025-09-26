Pályaválasztási kiállításra várják a diákokat és szüleiket
2025. szeptember 26. péntek 15:52
A Zsolnay-negyedben várják október 14-én és 15-én az általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályaiba járó fiatalokat, szüleiket és tanáraikat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által szervezett pályaválasztási rendezvényre.
Az első napon a pécsi, a másodikon a Baranya vidéki településein tanulókat és szüleiket várják.
A kormányhivatal pályaválasztási kiállításán és szakmabemutatóján egy helyen elérhető lesz minden a továbbtanulással, a pályaorientációval kapcsolatos információ.
Az általános iskolás tanulók megismerkedhetnek a továbblépési lehetőségekkel, a vármegyében elérhető színes oktatási, képzési kínálattal.
A pályaválasztási rendezvényeken nemcsak rengeteg képzési, oktatási, munkaerőpiaci információ, hanem különböző szolgáltatások - pl. pályaorientációs tanácsadás, érdeklődésvizsgálat - is várják a fiatalokat.
$banner2]
Az eseményre ellátogató diákok a különböző kísérőprogramoknak köszönhetően lehetőséget kapnak arra is, hogy a legmodernebb technika segítségével kipróbálják a számukra szimpatikus szakmákhoz kapcsolódó munkafolyamatokat, továbbá érdeklődésvizsgálaton, személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson vegyenek részt, vagy a hivatásukban, választott szakmájukban már sikeres fiatalokkal találkozzanak, beszélgessenek.
Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Több fát is kidöntött, majd felborult...
- Iskolába indult, nyoma veszett egy 13...
- Pályaválasztási kiállításra várják a...
- Mi lesz veled, uránvárosi piac? Szép...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Már több kétmillióan megkapták az...
- Vádat emeltek a Geresdlakon élő,...
- Október első hétvégéjén rendezik a...
- Orbán Viktor: a pedofiloknak...
- Rendkívül súlyos baleset miatt mentők...