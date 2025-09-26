Pályaválasztási kiállításra várják a diákokat és szüleiket

A Zsolnay-negyedben várják október 14-én és 15-én az általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályaiba járó fiatalokat, szüleiket és tanáraikat a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által szervezett pályaválasztási rendezvényre.

Az első napon a pécsi, a másodikon a Baranya vidéki településein tanulókat és szüleiket várják.

A kormányhivatal pályaválasztási kiállításán és szakmabemutatóján egy helyen elérhető lesz minden a továbbtanulással, a pályaorientációval kapcsolatos információ.

Az általános iskolás tanulók megismerkedhetnek a továbblépési lehetőségekkel, a vármegyében elérhető színes oktatási, képzési kínálattal.

A pályaválasztási rendezvényeken nemcsak rengeteg képzési, oktatási, munkaerőpiaci információ, hanem különböző szolgáltatások - pl. pályaorientációs tanácsadás, érdeklődésvizsgálat - is várják a fiatalokat.

Az eseményre ellátogató diákok a különböző kísérőprogramoknak köszönhetően lehetőséget kapnak arra is, hogy a legmodernebb technika segítségével kipróbálják a számukra szimpatikus szakmákhoz kapcsolódó munkafolyamatokat, továbbá érdeklődésvizsgálaton, személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson vegyenek részt, vagy a hivatásukban, választott szakmájukban már sikeres fiatalokkal találkozzanak, beszélgessenek.