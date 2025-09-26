Több fát is kidöntött, majd felborult egy autó Pécs határában

Partfalnak hajtott és felborult egy személykocsi Pécs határában, a Lapisi úton pénteken kora délután.

A járműben ketten ültek, ki tudtak szállni a kocsiból, mentő érkezett hozzájuk.

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót.

A jármű több fát is kidöntött, azokat a raj eltávolítja. A baleset miatt az érintett útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták.