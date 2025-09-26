Vádat emeltek a Geresdlakon élő, örökbefogadott fiát sanyargató finn házaspár ellen
2025. szeptember 26. péntek 08:42
A Komlói Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy házaspár ellen, akik örökbefogadott gyermeküket bezárták, ellátásáról nem megfelelően gondoskodtak.
A vádirat szerint a finn házaspár 2022-ben költözött egy Baranya vármegyei faluba 14 éves vér szerinti és 12 éves örökbefogadott gyermekükkel. A vádlottak a vér szerinti fiúkat bejelentették lakóhelyükre, iskolába járatták, szükség esetén orvoshoz vitték. A kisebb fiút, a sértettet azonban nem íratták be iskolába, nem jelentették be az új lakcímre, orvosi ellátásáról nem gondoskodtak.
Nem engedték meg, hogy elhagyja a házat, időnként az udvarra mehetett ki,
illetve a pincébe mehetett le, ha segítenie kellett.
A kisfiú többször próbált megszökni a házból, a tiltás ellenére kiment a kertbe, ott elrejtőzött.
A vádlottak ezután a házban a közlekedőből egy deszkaajtóval leválasztott helyiséget alakítottak ki a gyermek számára, amit kívülről egy nehéz futópaddal zártak le. A kisfiút rendszeresen ebbe a berendezés és világítás nélküli helyiségbe zárták be, ott egy földre terített lepedőn kellett aludnia, amihez párnát és takarót kapott.
Nem étkezhetett együtt a családdal, egyoldalúan táplálták, általában zabpelyhet, időnként melegszendvicset kapott enni. Hetente öltözhetett át, a fürdőszobát,
mellékhelyiséget nem használhatta, hetente egyszer az udvaron slaggal mosdatták meg.
A kisfiú 2024. július 7-én éjszaka kiszökött a házból és egy közeli lakatlan házban bújt el. Őt többen keresni kezdték és másnap este találták meg, majd kórházba szállították.
A gyermek ápolatlan, koszos volt, hajában élősködők voltak. Az elégtelen, egyoldalú
táplálkozás miatt vérszegénység alakult ki nála. Fejlődése korához képest elmaradott volt, súlyosan veszélyeztetett állapotba került.
A vádlottak cselekménye személyi szabadság megsértése bűntettének súlyosabban minősülő esetének és kiskorú veszélyeztetése bűntettének megállapítására alkalmas.
A vádlottak letartóztatásban vannak, büntetőjogi felelősségükről a Komlói Járásbíróság fog dönteni.
Amint arról beszámoltunk, a nyomozás adatai szerint a gyanúsított nő 2024. július 8-án bejelentette a rendőrségen, hogy örökbe fogadott gyermekük az előző éjszaka eltűnt a családi házukból. Azt mondta, hogy a gyerek az utóbbi hónapokban többször megszökött, de a kertben mindig megtalálták.
Aznap 21 óra körül a fiút a szomszéd ház kertjében, egy bokor alatt találták meg, ezután egy gyermekklinikára szállították.
A nyomozás során megállapították, hogy a házaspár egy saját és egy örökbe fogadott gyermekével 2022 nyarán költözött Magyarországra, egy baranyai kis faluba. A költözés után a saját gyerekük és maguk részére minden szükséges bejelentésről gondoskodtak, beszerezték a szükséges iratokat, de akkor 12 éves, örökbe fogadott fiuknak ezt nem tették meg, és iskolába sem íratták be.
A fiú 2022 őszétől 2024. július 8-ig iskolai oktatásban nem vett részt, és Magyarországon orvoshoz sem vitték egyszer sem.
A megtalált 14 éves fiú pelenkát viselt, mert - mint kiderült - a házban a fürdőszobát, WC-t nem használhatta. Nem járhatott ki, ha a házaspár elment otthonról, akkor rázárták a bejárati ajtót és a közlekedőből leválasztott, ablak nélküli kis szobájában kell maradnia, többnyire sötétben. Hetente egyszer úgy mosdatták, hogy az udvaron levetkőztetett gyerekre az udvari csapról hideg vizet locsoltak slaggal, még télen is.
A fiú úgy jutott ki a helyiségből, hogy felfeszítette egy szekrény hátlapját, azon keresztül kimászott és a konyhában lévő erkélyajtón át kijutott az udvarra. Egy ilyen alkalommal a házaspár megtalálta és ismét bezárta, de a gyerek újra meg tudott szökni.
Az igazságügyi pszichológus szakértő a nyomozás során megállapította, hogy a gyerek a korához képest szellemi és érzelmi téren rendkívül elmaradott. Mind erkölcsi, mind szellemi, mind érzelmi téren a fejlődése szempontjából vissza nem fordítható, súlyos veszélyeztetettségi állapotba került.
Mindezek miatt a nyomozó hatóság őrizetbe vette a házaspárt; a terhükre rótt bűncselekményekért a kiszabható büntetés kettőtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés.
Képünk illusztráció.
MTI - Fotó: pixabay.com
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Már több kétmillióan megkapták az...
- Orbán Viktor: a pedofiloknak...
- Vádat emeltek a Geresdlakon élő,...
- Véget ér az erdőjárási tilalom...
- Október első hétvégéjén rendezik a...
- Rendkívül súlyos baleset miatt mentők...
- Mesélnek a képek, merengünk a múltak...
- Önkéntes beteglátogatókat toboroz a...
- Húsz hektáron égett a búza Baranyában
- Kiraboltak egy bankfiókot Pécsett a...