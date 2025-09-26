Vádat emeltek a Geresdlakon élő, örökbefogadott fiát sanyargató finn házaspár ellen

A Komlói Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy házaspár ellen, akik örökbefogadott gyermeküket bezárták, ellátásáról nem megfelelően gondoskodtak.



A vádirat szerint a finn házaspár 2022-ben költözött egy Baranya vármegyei faluba 14 éves vér szerinti és 12 éves örökbefogadott gyermekükkel. A vádlottak a vér szerinti fiúkat bejelentették lakóhelyükre, iskolába járatták, szükség esetén orvoshoz vitték. A kisebb fiút, a sértettet azonban nem íratták be iskolába, nem jelentették be az új lakcímre, orvosi ellátásáról nem gondoskodtak.



Nem engedték meg, hogy elhagyja a házat, időnként az udvarra mehetett ki,

illetve a pincébe mehetett le, ha segítenie kellett.

A kisfiú többször próbált megszökni a házból, a tiltás ellenére kiment a kertbe, ott elrejtőzött.

A vádlottak ezután a házban a közlekedőből egy deszkaajtóval leválasztott helyiséget alakítottak ki a gyermek számára, amit kívülről egy nehéz futópaddal zártak le. A kisfiút rendszeresen ebbe a berendezés és világítás nélküli helyiségbe zárták be, ott egy földre terített lepedőn kellett aludnia, amihez párnát és takarót kapott.

Nem étkezhetett együtt a családdal, egyoldalúan táplálták, általában zabpelyhet, időnként melegszendvicset kapott enni. Hetente öltözhetett át, a fürdőszobát,

mellékhelyiséget nem használhatta, hetente egyszer az udvaron slaggal mosdatták meg.



A kisfiú 2024. július 7-én éjszaka kiszökött a házból és egy közeli lakatlan házban bújt el. Őt többen keresni kezdték és másnap este találták meg, majd kórházba szállították.



A gyermek ápolatlan, koszos volt, hajában élősködők voltak. Az elégtelen, egyoldalú

táplálkozás miatt vérszegénység alakult ki nála. Fejlődése korához képest elmaradott volt, súlyosan veszélyeztetett állapotba került.



A vádlottak cselekménye személyi szabadság megsértése bűntettének súlyosabban minősülő esetének és kiskorú veszélyeztetése bűntettének megállapítására alkalmas.



A vádlottak letartóztatásban vannak, büntetőjogi felelősségükről a Komlói Járásbíróság fog dönteni.

Amint arról beszámoltunk , a nyomozás adatai szerint a gyanúsított nő 2024. július 8-án bejelentette a rendőrségen, hogy örökbe fogadott gyermekük az előző éjszaka eltűnt a családi házukból. Azt mondta, hogy a gyerek az utóbbi hónapokban többször megszökött, de a kertben mindig megtalálták.

Aznap 21 óra körül a fiút a szomszéd ház kertjében, egy bokor alatt találták meg, ezután egy gyermekklinikára szállították.

A nyomozás során megállapították, hogy a házaspár egy saját és egy örökbe fogadott gyermekével 2022 nyarán költözött Magyarországra, egy baranyai kis faluba. A költözés után a saját gyerekük és maguk részére minden szükséges bejelentésről gondoskodtak, beszerezték a szükséges iratokat, de akkor 12 éves, örökbe fogadott fiuknak ezt nem tették meg, és iskolába sem íratták be.

A fiú 2022 őszétől 2024. július 8-ig iskolai oktatásban nem vett részt, és Magyarországon orvoshoz sem vitték egyszer sem.

A megtalált 14 éves fiú pelenkát viselt, mert - mint kiderült - a házban a fürdőszobát, WC-t nem használhatta. Nem járhatott ki, ha a házaspár elment otthonról, akkor rázárták a bejárati ajtót és a közlekedőből leválasztott, ablak nélküli kis szobájában kell maradnia, többnyire sötétben. Hetente egyszer úgy mosdatták, hogy az udvaron levetkőztetett gyerekre az udvari csapról hideg vizet locsoltak slaggal, még télen is.

A fiú úgy jutott ki a helyiségből, hogy felfeszítette egy szekrény hátlapját, azon keresztül kimászott és a konyhában lévő erkélyajtón át kijutott az udvarra. Egy ilyen alkalommal a házaspár megtalálta és ismét bezárta, de a gyerek újra meg tudott szökni.

Az igazságügyi pszichológus szakértő a nyomozás során megállapította, hogy a gyerek a korához képest szellemi és érzelmi téren rendkívül elmaradott. Mind erkölcsi, mind szellemi, mind érzelmi téren a fejlődése szempontjából vissza nem fordítható, súlyos veszélyeztetettségi állapotba került.

Mindezek miatt a nyomozó hatóság őrizetbe vette a házaspárt; a terhükre rótt bűncselekményekért a kiszabható büntetés kettőtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés.

