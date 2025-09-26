Véget ér az erdőjárási tilalom Béda-Karapancsán is
2025. szeptember 26. péntek 07:40
Szombaton véget ér az erődlátogatási tilalom a Gemenc Zrt. erdeiben, többek között Béda-Karapancsán.
A korlátozásra azért volt szükség, mert ebben az időszakban van a gímszarvas-vadászati idény, ami az erdőjárók számára kiemelten balesetveszélyesnek számít.
A Gemenc ZRt. mint erdőgazdálkodó és mint vadászatra jogosult ezen időszakban biztosítani kívánta az itt élő vaddisznó- és gímszarvasállomány nyugalmát.
A rendelkezés Mohács környékén a Duna árterét Hercegszántótól nyugatra, Budzsak, Homorúd és a karapancsai kastély környékét, s a Kölked közelében található
erdőterületeket érintette.
EQM
