Véget ér az erdőjárási tilalom Béda-Karapancsán is

Szombaton véget ér az erődlátogatási tilalom a Gemenc Zrt. erdeiben, többek között Béda-Karapancsán.

A korlátozásra azért volt szükség, mert ebben az időszakban van a gímszarvas-vadászati idény, ami az erdőjárók számára kiemelten balesetveszélyesnek számít.

A Gemenc ZRt. mint erdőgazdálkodó és mint vadászatra jogosult ezen időszakban biztosítani kívánta az itt élő vaddisznó- és gímszarvasállomány nyugalmát.

A rendelkezés Mohács környékén a Duna árterét Hercegszántótól nyugatra, Budzsak, Homorúd és a karapancsai kastély környékét, s a Kölked közelében található

erdőterületeket érintette.