Már több kétmillióan megkapták az élelmiszer-utalványt
2025. szeptember 26. péntek 10:17
Jól haladunk: a Magyar Posta gőzerővel dolgozik - írta pénteki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Közölte: már 2 millió nyugdíjas kapta kézhez a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát.
MTI
