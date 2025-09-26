Már több kétmillióan megkapták az élelmiszer-utalványt

Jól haladunk: a Magyar Posta gőzerővel dolgozik - írta pénteki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Közölte: már 2 millió nyugdíjas kapta kézhez a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát.