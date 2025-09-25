Hűvös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk pénteken

Péntek reggelig általában erősen felhős vagy borult idő várható, de helyenként időszakosan szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Elszórtan számíthatunk időszakos esőre, záporra, de délkeleten a továbbiakban kicsi a csapadék esélye.

Éjszaka a délnyugati megyékben zivatar is kialakulhat.

Pénteken nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és a legtöbb helyen néhány órára a nap is előbújhat, de akadhatnak egész nap borongós részek is.

A délkeleti tájak kivételével észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szórványosan esőt, záporesőt. A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 16 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 15 és 20 fok között alakul, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet - a Viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk.