Hűvös éj után egy kis napsütésre is számíthatunk pénteken
2025. szeptember 25. csütörtök 19:30
Péntek reggelig általában erősen felhős vagy borult idő várható, de helyenként időszakosan szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Elszórtan számíthatunk időszakos esőre, záporra, de délkeleten a továbbiakban kicsi a csapadék esélye.
Éjszaka a délnyugati megyékben zivatar is kialakulhat.
Pénteken nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és a legtöbb helyen néhány órára a nap is előbújhat, de akadhatnak egész nap borongós részek is.
A délkeleti tájak kivételével észak felé haladó csapadékgócok okozhatnak szórványosan esőt, záporesőt. A keleties szél nagy területen élénk, helyenként olykor erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 9 és 16 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 15 és 20 fok között alakul, de délkeleten ennél néhány fokkal melegebb is lehet - a Viharsarokban néhol akár 24 fokot is mérhetünk.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Rengeteg baranyai autós nem használta...
- Hűvös éj után egy kis napsütésre is...
- Pénteken kezdődik a nemzetközi...
- Rendkívül súlyos baleset miatt mentők...
- Régiós találkozóra hívja a fiatalokat...
- Konkoly Zsófia három éremmel fejezte...
- 21 embert csaptak be internetes...
- Sztrádanyitás: a horvátokra még várni...
- Jogerősen is elítélték a volt pécsi...
- Vágányzár lesz Pécs és Budapest...