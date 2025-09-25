Rendkívül súlyos baleset miatt mentők lepik el szombaton Pécs főterét

Pénteken veszi kezdetét Baranya vármegye székhelyén a kétnapos XIX. Pécsi Sürgősségi Napok, melynek első napján a digitalizáció és mesterséges intelligencia adta lehetőségeket járják körül a szakemberek neves előadókkal, magyar és angol nyelvű szekciókban. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási, Egészségpedagógiai és Ápolástudományi Intézete által szervezett konferencia második napján, szombaton Pécs főterén, a Széchenyi téren 10 óra 45 perctől nagyszabású nemzetközi mentési bemutatót tartanak, mely során Ausztria, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia mentőegységei dolgoznak majd együtt a hazai rendőrökkel és tűzoltókkal közösen a sérültek ellátásában és a kárhely felszámolásában.

A baleseti szimuláció alaptörténete az lesz, hogy Pécsett, a Széchenyi téren, a Törvényszék előtti szakaszon egy férfi leparkol a gépjárművével, de nem húzza be a kéziféket, így az autó legurul a tér közepéig. Az addigra viszonylag nagy sebességre felgyorsuló, elszabadult jármű belecsapódik a téren tartózkodó külföldi turistacsoportba, több személyt elsodorva. A nemzetközi mentőegységek azt mutatják be az érdeklődőknek a gyakorlat során, hogyan történik hatékonyan és gyorsan egy ilyen szituációban a sérültek „kategorizálása", ellátása, majd a kárhely felszámolása.

A rendőrség és a tűzoltóság a helyszín biztosításában, a jármű áramtalanításában és a kárhely felszámolásában segédkezik majd. Érdekesség, hogy a sérülteket a Magyar Vöröskereszt imitátorai fogják alakítani, vagyis nem bábuk, hanem „húsvér" emberek lesznek a szenvedők, még élethűbbé téve ezzel a szimulációs gyakorlatot.

A konferenciára regisztrált nemzetközi szakemberek száma meghaladja a 300 főt. A rendezvény első napján a résztvevők egy szimpózium során feltárják a határmenti új országok mentési rendszereinek közös jellemzőit, és megosztják egymással a jó gyakorlataikat.

A szombati nap folyamán a Széchenyi téren a szimulációs mentési bemutató mellett az érdeklődők megtekinthetik majd hét ország mentő-, baleseti helyszínelő és tűzoltó, valamint kutató-mentő gépjárműveit, továbbá a rendőrség szervezésében balesetprevenciós program is lesz.