Pénteken kezdődik a nemzetközi tangófesztivál Pécsett

Táncversennyel, bemutatókkal, közös tánccal, filmvetítéssel is várják az érdeklődőket az ötödik pécsi tangófesztiválon szeptember 26. és 28. között.

A pécsi tangóünnepen három napon át koncertek, táncverseny, előadások, bál és egy romantikus piknik is várja majd az érdeklődőket. A fesztivál központi helyszíne a Zsolnay Kulturális Negyed lesz, de lesznek programok a Tettye városrészben lévő középkori romoknál és a belvárosban is - közölte a Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Szeptember 26-án pénteken tartják meg az I. Pécsi Amatőr Tangó Táncverseny selejtezőjét, amelyen a párosok a zsűri és a közönség előtt mutatják be tudásukat, a legjobbak pedig a szombati döntőbe jutnak. A selejtező után milonga táncest következik, ahol mindenki parkettre léphet. Kísérőprogramként levetítik a Muchachos! - Argentína focilázban című dokumentumfilmet a Művészetek és Irodalom Házában.

Szombaton a táncverseny döntője és eredményhirdetése után fellép a Mixtura Criolla duó és a Tango Harmony Budapest zenekar, Colores De Tango címmel pedig három tangópáros látványos bemutatója is látható lesz. Az Argentin Tangó Táncszínház a Létezés című darabját mutatja be, végül az estét tangó bál zárja.

Vasárnap a fesztivál a tettyei romoknál ér véget.

Az 5. Pécsi Nemzetközi Tangó Ünnepről további információk olvashatók a www.zsolnaynegyed.hu oldalon.