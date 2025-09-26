Iskolába indult, nyoma veszett egy 13 éves baranyai lánynak

A siklósi rendőrök a lakosság segítségét kérik a 13 éves lány eltűnése kapcsán.

A Siklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályaeljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Ignácz Tamara ügyében.

A 13 éves lány szeptember 15-én beremendi lakhelyéről iskolába távozott, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A lány körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, szeme barna, haja hosszú, vállig érő, fekete színű.

Utolsó ismert ruházata: fekete leggings, fekete-piros pulóver, fehér sportcipő.

A Siklósi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!